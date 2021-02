UeD: Maria De Filippi sorprende tutti, organizza la scelta per due protagonisti del Trono Over

Un’altra settimana volge al termine e per UeD è tempo di registrare nuove puntate. Ovviamente non vedremo cosa è successo fino alla prossima settimana, ma nel frattempo Il Vicolo delle News ci informa in anteprima di quello che sta per succedere. A quanto pare, per dei protagonisti del Trono Over sta per arrivare la svolta. Solitamente, solo i partecipanti al Trono Classico siedono sulla sedia rossa e compiono la loro scelta, ma stavolta la regia ha pensato qualcosa di diverso.

La puntata registrata ieri si è aperta su Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, con una clip che mostra i momenti in cui entrambi hanno dichiarato il loro amore reciproco. Poi si inquadra lo studio, dove Maria De Filippi ha fatto sistemare due sedie rosse, proprio come si fa abitualmente nel momento della scelta. La coppia prende posto e l’emozione è palpabile.

Roberta è incantevole nel suo tubino nero super scollato e subito prende la parola, ringraziando tutti. Dopodiché la Di Padua, con gli occhi lucidi, confessa il suo amore per Riccardo e annuncia la sua scelta: è giusto che i due escano dal programma e inizino la loro storia nella quotidianità.

Poi prende la parola Riccardo, così emozionato che scoppia in un pianto a dirotto mentre anche lui rivela il suo amore a Roberta. Anche Guarnieri non vede l’ora di viversi Roberta lontano dalle telecamere. I due poi si sono abbracciati e hanno teneramente ballato un lento al centro dello studio, scambiandosi un tenero bacio tramite la mascherina.

Poi una cascata di petali rossi è piovuta su di loro, proprio come se si trattasse di una scelta convenzionale. Maria ha spiegato di aver organizzato tutto per Roberta, convinta che la dama avrebbe di certo apprezzato (e così è stato). Il pubblico è rimasto commosso e la coppia appena nata si allontana dallo studio tra gli applausi del salotto di UeD.