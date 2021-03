UeD: nuova esterna per Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Arriva il chiarimento

Gemma Galgani è sempre il fulcro delle vicende dello studio di UeD. Anche nella puntata del dating show registrata Ieri, i riflettori sono puntati su di lei. Gemma, a quanto pare, è uscita di nuovo con il suo ex corteggiatore, il giovanissimo Nicola Vivarelli. L’ufficiale della Marina ha voluto fare un’importante chiarimento. Il piacevole pomeriggio trascorso in compagnia di Gemma era totalmente amichevole.

Gemma e Nicola infatti, si sono incontrati solo per chiarire delle questioni del passato. Molte incomprensioni e discussioni erano rimaste irrisolte tra loro. IlVicolodelleNews ha rivelato quanto accaduto, usando queste parole: “Gemma Galgani è uscita con Nicola Vivarelli. I due sottolineano subito di essersi visti per chiarire tutto ciò che era rimasto irrisolto tra di loro prima che lui partisse.

La torinese ha provato forti emozioni rivedendolo e passando un po’ di tempo con lui in nome dei vecchi tempi. La sera prima invece è uscita con Roberto, il cavaliere con la passione del golf che condivide con Isabella. Roberto le dice chiaramente che tra loro può esserci solo amicizia, perché vuole conoscere solo l’altra dama.

Gemma ci rimane davvero male, piange molto durante la puntata sopraffatta dalle varie emozioni e dai rifiuti”. Possibile che Gemma, con i suoi innamoramenti molto facili, provi un ritorno di fiamma col giovane e bel marinaio? Nicola Vivarelli ha anche espresso la sua opinione sulla frequentazione a UeD tra Gemma e Domenico, senza nascondere le sue perplessità: “Io ti voglio bene, perché mi tocca dare ragione a Tina”.

“Quando avevi davanti Maurizio eri follemente innamorata e presa da lui. Era palese ci fosse qualcosa eppure a lui di te non importava nulla. Ora davanti hai un signore intelligente, signorile e colto e invece tu fai capire che non ti importa nulla. Mi spiace però a questo punto preferisci le persone giovani. Per Maurizio hai pianto e significa che eri presa, per uno che non ti interessa non piangi mica. Ora invece è palese che non ci sia nulla con Domenico” conclude.