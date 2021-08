UeD: perché Karina Cascella ha abbandonato il programma? La verità

Il parterre di UeD ha lanciato tantissimi personaggi che sono rimasti nel cuore dei telespettatori. Sono tantissimi i protagonisti del dating show che continuano ad essere seguiti da migliaia di telespettatori tramite i social, anche dopo la fine della loro esperienza nel programma. Tra loro, sicuramente è indimenticabile l’incredibile bellezza e gli occhi di ghiaccio della splendida Karina Cascella.

La sua presenza era ormai fissa nel programma, nel quale era arrivata addirittura a ritagliarsi un ruolo da opinionista. A farla arrivare a questo grande traguardo era stato il suo carattere schietto e le sue considerazioni oggettive e a volte pungenti. Purtroppo, però, Karina di punto in bianco ha deciso di abbandonare UeD, senza dare troppe spiegazioni. Questo era stato un duro colpo per tutti coloro che la apprezzavano e l’ammiravano.

La domanda che tutti si erano fatti, all’epoca, era: cosa è successo per far si che Karina, che sembrava molto a suo agio nei panni di opinionista, decidesse di lasciare il format? Fortunatamente, la risposta a questo interrogativo non è tardata ad arrivare. Finalmente tutti coloro che si erano affezionati alla Cascella e si sono rattristiti alla notizia del suo abbandono, vedranno saziata la loro curiosità.

A rivelare le motivazioni dietro questa sofferta scelta è stata la stessa Karina Cascella. La spiegazione della donna è stata più che condivisibile e i fans non potranno che apprezzare questa scelta. La Cascella, infatti, ha lasciato UeD per un motivo ben più serio: la donna voleva passare più tempo insieme a sua figlia Ginevra. Stando alle rivelazioni di Karina, lo spostamento quotidiano da Milano a Roma cominciava a diventare davvero difficile da sostenere per la donna.

Così, la Cascella ha preso posizione: “Ho scelto di stare con la mia bambina”. Ovviamente, questo non è significato interrompere anche tutti i rapporti creati nel programma. Karina infatti, è ancora in contatto con gli opinionisti del dating show e spesso con loro prepara nuovi progetti.