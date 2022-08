La bella stagione ormai è agli sgoccioli e questo significa solo una cosa per i fans di UeD: presto la nuova edizione del dating show avrà inizio. La curiosità dei telespettatori, a differenza dei riflettori del set del dating show, è rimasta accesa durante tutta l’estate.

La ricerca di rumors sul cast della nuova stagione è stata costante. Sono diverse le informazioni che durante l’estate sono state lanciate dai vari siti di gossip. Ora che la prima puntata si avvicina sono finalmente arrivate delle certezze.

A dare le anticipazioni più interessanti è stata, come di consueto, la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Per quanto riguarda il Trono Over di UeD, è confermata con certezza quasi assoluta, la presenza di: Ida Platano, Gemma Galgani, Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri e Pinuccia Della Giovanna.

Sicuramente la presenza di Riccardo è stata una sorpresa per i più, dati i rumors che davano per certo il suo addio al programma. Ma la sua presenza, nel parterre maschile, si farebbe ancora più interessante se davvero, come in molti hanno ipotizzato, l’ex corteggiatrice Federica Aversano dovesse sedere nel parterre femminile.

Ricordiamo che, quando Federica si è rivelata la non scelta del tronista, Riccardo aveva manifestato un certo interesse per la ragazza, che però non aveva ricambiato. Per quanto riguarda i tronisti il totonome ha portato alle ipotesi più disparate.

L’attendibilissimo Amedeo Venza ha rivelato che uno dei due ragazzi pronti a sedere sul trono sarà Alessandro, un giovanissimo 19enne. In più, sono sempre più insistenti le voci sulla possibile presenza di Antonio Medugno. Anche se di tratta, appunto, solo di rumors. Ma la notizia che ha reso il pubblico più entusiasta è stata quella che ha svelato la data d’inizio della nuova stagione.

È ormai risaputo che le prime registrazioni sono fissate per gli ultimi giorni di agosto, ma quando inizierà la programmazione vera e propria? Stando a quanto riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover, la prima puntata dovrebbe andare in onda il 19 settembre.