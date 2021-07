La rottura dell’amatissima coppia di UeD formata da Jessica Antonini e Davide Lorusso ha dato molto da parlare ai telespettatori per lungo tempo. Da incredibile pettegolezzo ad attendibile voce, fino alla conferma da parte di Jessica: la rottura è ufficiale. Dopodiché, è partito il consueto botta e risposta tipico delle rotture dei personaggi del dating show di Maria De Filippi.

Ma di recente i fans hanno notato un retroscena riguardante la rottura tra i due, che ha fatto capire a tutti che gli asti tra loro risalivano a molto prima. Si tratta di un post pubblicato dalla donna appena poche settimane fa. Le parole di Jessica sono riportate anche dalla fanpage ufficiale di UeD, per la forza delle dichiarazioni.

Queste le parole della ragazza: “Ora hai inventato la scusa che volevi un periodo per te e va bene, dovresti sapere però che quando uno vuole un periodo di solito dovrebbe comunicarlo alla compagna, non portarla alla cresima di famiglia, a pranzo dai suoi il giorno prima di sparire. Perché in generale non deve mai sparire, si parla”.

Insomma, l’ex tronista di UeD è stata colta dall’abbandono di Davide come da un fulmine a ciel sereno. È palese, ormai, che Jessica e Davide abbiamo separato la loro strada definitivamente. Si capisce soprattutto leggendo le dichiarazioni della ragazza: “Io un coniglio in casa che scappa ogni due per tre non lo voglio”. Per concludere, Jessica ha esortato il suo ex ad essere più trasparente in futuro.

Ecco la stoccata: “Perché poi trattare fuori i messaggi prima del programma per far capire quanto hai preso in giro tutti, oppure le fotine che mandavi? Ripeto 100mila follower ora li hai fatti, hai fatto due copertine. Ma la faccia per me è tutto nella vita. impara il rispetto e l’educazione. Io ringrazio pure, mi sono salvata, chissà per quanto avresti continuato, recitare è il tuo forte per questo volevi fare l’attore. E un consiglio, invece degli addominali curati l’anima ”.