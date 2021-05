La storia d’amore tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, due ex protagonisti del trono over di UeD, decisamente non era scritta nel destino. I due hanno vissuto la loro relazione in molto burrascoso, con una conoscenza che ha avuto alti e bassi. Dopo varie peripezie due hanno deciso di separarsi, certo non in maniera pacifica.

Nonostante questa notizia sia ormai sotto gli occhi di tutti, la furiosa lite tra i due ex innamorati è andata in onda solo poco fa. Come è noto, Guarnieri ha accusato Roberta di aver finto la loro relazione solamente per trarne maggiore visibilità. Lei, di contro, rivela che Riccardo le avrebbe proposto di tornare a UeD solo per inscenare un litigio con la sua ex storica: Ida Platano. Il tutto allo scopo di ritornare al centro del gossip.

Ma vediamo meglio come si è svolto lo scambio di battute tra i due personaggi più discussi del momento. A tirare la prima stoccata è proprio Roberta, che subito tira in ballo anche Armando: “Lui ce l’ha con Armando, se io racconto una cosa al mio fidanzato, mi aspetto che la tenga per sé. Mi ha mancato di rispetto. Racconto quest’altra cosa: dopo che Ida è rientrata in trasmissione, mi ha detto che gli sarebbe piaciuto tornare per questo motivo”.

Col proseguire del litigio, i toni si fanno accesi e Roberta Di Padua scoppia in lacrime. Ma Riccardo non si intenerisce e lancia un’insinuazione: “La settimana scorsa lui l’ha chiamata e le ha detto che aspettava garanzie dalla redazione per tornare in trasmissione. Tra loro c’è una bella complicità, una bella confidenza. So benissimo che loro si sono sentiti”.

Infine, l’accusa che in pochi giorni ha fatto il giro del web. Riccardo rivela le bugie di Roberta: “Lei ha voluto sporcare quello che provavo nei suoi confronti. A me interessava lei, non i follower. Perché mi hai chiesto di restare in studio, Roberta? L’hai fatto per i follower. Io le avevo già chiesto di uscire dal programma. Tra noi le cose andavano bene, ma bisognava cavalcare l’onda. Quello che sto per dire non salva la mia persona, sono stato un pezzo di mer**“.