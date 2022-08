Riccardo Guarnieri a quanto pare è pronto a torna in studio. Ma questa vota non sarà per Ida Platano

Gli studi di UeD hanno chiuso i battenti da ormai diverso tempo eppure i protagonisti del dating show (soprattutto quelli del trono over) continuano a tenere alta l’attenzione su di sé.

Il pubblico è sempre stato incuriosito dalle vicende personali di dame e cavalieri del parterre del programma e di contro gli stessi volti più noti del dating show amano condividere informazioni con i loro seguaci più appassionati. Di recente a far parlare di sé è stato uno dei personaggi più discussi del parterre maschile del programma.

Il cavaliere spesso finisce al centro delle polemiche per via della sua turbolenta relazione con una dama molto nota. Avete già capito di chi stiamo parlando? Ovviamente del cavaliere Riccardo Guarnieri che, stavolta, non è finito nel mirino dei giornali di gossip per via della storia con Ida Platano.

A quanto pare il cavaliere non avrebbe ancora confermato la sua presenza a settembre nel parterre maschile del dating show. Ma degli indizi fanno sospettare il pubblico. Sono molte le informazioni attendibili trapelate sul programma. In primis, pare che l’ex fiamma di Riccardo, Ida, parteciperà sì al trono over, ma non come dama: sarà un’opinionista? Non si sa.

Ma non finisce qui! Sembra proprio che Federica Aversano, ex corteggiatrice (e non scelta) del tronista Matteo Ranieri, non siederà a sua volta sul trono rosso quest’anno.

Certo è che Maria De Filippi è rimasta molto colpita dalla grande maturità della giovane ragazza madre e per questo le ha assicurato un posto nel suo programma, solo un po’ fuori dal comune. La ragazza infatti, nonostante la sua giovane età, potrebbe entrare a far parte del parterre femminile del trono over.

Questo darebbe la possibilità a Riccardo Guarnieri di poterla finalmente corteggiare. Ricordiamo, infatti, che Riccardo aveva manifestato un certo interesse per la giovane, invitandola a rimanere per conoscersi meglio. In quel frangente Federica aveva rifiutato ma chissà che il futuro non cambi le carte in tavola.