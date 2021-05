Alcuni dei personaggi che approdano a UeD diventano poi delle vere e proprie icone televisive. Si può ben dire che il dating show sia un trampolino di lancio per le personalità che intendono entrare a far parte del business del piccolo schermo. Alcuni dei protagonisti del programma capitanato da Maria De Filippi, col tempo, sono riusciti a farsi amare dal pubblico.

Uno di questi e senza ombra di dubbio Enzo Capo, che ha UeD affascinato i telespettatori con la sua relazione con Pamela Barretta. I due in effetti hanno avuto un rapporto abbastanza turbolento e la loro relazione è finita in tempi da record, con molti conti in sospeso e molto rancore. Enzo, in questa edizione del dating show, era tornato tra le sedie del parterre maschile.

Eppure, l’uomo ha deciso di lasciare il programma dopo ben poco tempo. In molti si sono domandati quale fosse il motivo di questo abbandono prematuro. A rivelarlo e Capo stesso, in un’intervista ai microfoni del settimanale Nuovo. Ecco le parole dell’ex cavaliere: “Quest’anno ho fatto solo una piccola registrazione e poi sono scappato. Invece di rimanere in studio, sono andato da Lucrezia perché mi mancava troppo”.

A quanto pare, quando Enzo è tornato a UeD, aveva appena avuto un brutto litigio con la sua compagna. La brevissima esperienza nel dating show , però, gli ha fatto capire che lei era la donna giusta e che doveva riuscire a recuperare la relazione insieme a lei. L’amore verso questa donna è tale che Capo avrebbe deciso addirittura di portarla all’altare.

A rivelarlo è lui stesso: “È una donna eccezionale. Mi segue in tutto, è sempre pronta e risolvere i miei problemi. E cucina benissimo”. Purtroppo, ancora non è stata fissata nessuna data. Enzo Capo avrebbe voluto celebrare le nozze a giugno, ma ovviamente il coronavirus ha scombinato anche i suoi piani.