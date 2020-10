Scontri fuori dagli studi di Uomini e Donne. Gemma Galgani e Tina Cipollari non trattengono la rabbia

Ancora scontri e litigi a UeD. Nel corso della puntata le due acerrime nemiche, si sono date battaglia come in un ring. Le protagoniste sono sempre loro: Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due donne non riescono a trovare un punto di incontro.

La storia di Gemma Galgani con Nicola Vivarelli ha scatenato tutte le possibili reazioni di Tina Cipollari. Ma mai erano arrivate a questo punto. L’opinionista non tollera in nessun modo i comportamenti e gli approcci amorosi della Galgani. La dama torinese si è sottoposta a un lifting per il ringiovanimento del viso.

Tale scelta non poteva non sollevare le polemiche e gli attacchi di Tina. La convivenza tra le due è sempre più difficile, un rapporto arrivato ai ferri corti, che all’interno del programma di UeD, a volte, risulta anche difficile da gestire per la stessa presentatrice Maria De Filippi.

UeD: le accuse

La dama torinese accusa di continuo l’opinionista di assumere atteggiamenti aggressivi, che intimoriscono e fanno scappare gli uomini che si presentano per corteggiarla.

L’opinionista, dal canto suo, accusa la sua acerrima nemica Gemma, di assumere atteggiamenti infantili e immaturi per la sua età. Ma la convinzione della Galgani è sempre la stessa: “Gli uomini si allontanano da me per colpa di Tina che li spaventa”.

Ma questa volta la discussione è degenerata veramente. Il loro litigio è andato ben oltre. Le due donne hanno continuato l’acceso scontro al di fuori delle mura dello studio. Si sono scontrate duramente nei corridoi anche quando la registrazione del programma era terminata.

La Galgani, molto agitata e in fermento, dice: “Voleva farmi morire di crepacuore. Tina Cipollari è di una perfidia unica”. Ormai le due sono fuori controllo. Le due donne hanno dichiarato guerra e non c’è nessun voglia di stipulare un tregua. Non ci resta che seguire le prossime putte per vedere come andrà finire.