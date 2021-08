Il rapporto tra i due più noti opinionisti di UeD è famoso per essere di profonda amicizia. Tina Cipollari e Gianni Sperti sono solitamente molto complici e affiatati e insieme commentano le vicende dei protagonisti del dating show. Insomma, la loro pungente ironia ha fatto la loro fortuna e mai come in questo caso l’unione fa la forza.

Però, purtroppo, non è sempre tutto rose e fiori per questo duo della TV. Ci sono volte in cui volano stracci anche tra questi due grandi amici. Eppure, sicuramente il pubblico non li aveva mai visti così infuriati e soprattutto non li aveva mai visti litigare in questo modo tra loro. Ma cosa è successo tra Tina e Gianni? A quanto fare l’ex ballerino pugliese è riuscito a far perdere le staffe alla sua stimatissima collega Tina.

Ovviamente l’opinionista di UeD, con il suo solito fare schietto e senza filtri, non ci ho pensato due volte a dirne quattro all’amico. La notizia di questa sfuriata è arrivata sotto gli occhi del pubblico tramite TikTok: un breve video riporta esattamente quello che è successo tra i due opinionisti.

Nella clip è inquadrata la vamp romana intenta in una discussione con Teresa Langella: “Hai fatto tutti i reality: Temptation Island, Amici, La Fattoria…C’avevi 13 anni che già giravi qua dentro!”. “Amici? Ma cosa c’entra, non l’ha fatto!” ha precisato Maria De Filippi. È in quel momento che Gianni Sperti è intervenuto lanciando una frecciatina alla sua collega: “Chiamasi follia senile..”.

E di lì il putiferio: Tina è andata su tutte le furie ed ha risposto a tono a Sperti. Queste le parole della Cipollari: “Senti, ma quando ti togli quel parrucchino e l’ovatta in mezzo alle gambe, ma che ti rimane? C’ha 65 anni dice di averne 25!”. Immancabile la grassa risata del pubblico, che chiude in bellezza la sequela di insulti.