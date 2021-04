Gemma Galgani torna ad essere protagonista nella scorsa puntata di UeD. La dama Torinese è rimasta fortemente delusa dal cavaliere Roberto, in particolare dal fatto che il suo pretendente si lascia influenzare dagli sberleffi di Tina Cipollari. In effetti la dama non è mai apparsa particolarmente soddisfatta della conoscenza che stava portando avanti con Roberto.

Dopo questo ennesimo disappunto che il cavaliere le ha procurato, la dama ha deciso di interrompere la frequentazione con lui. Le differenze tra i due sono incolmabili e il loro approccio alla vita è troppo divergente perché possa lasciare una relazione duratura. Per fortuna però per Gemma è già pronto ad entrare in studio un nuovo cavaliere: si tratta di un pretendente molto giovane e decisamente attraente.

Eppure pare che ci siano sorprese molto meno piacevoli che attendono la dama Torinese, e portano la firma di Tina Cipollari. L’opinionista, non appena Gemma comunicato la sua intenzione di interrompere la conoscenza con Roberto, si scaglia contro la Galgani, insinuando che questa decisione sia nata dall’età del pretendente. Tina non si fa cogliere certo impreparata, ed escogita un modo per dare adito alla sua convinzione: ha organizzato uno scherzo. Un attore entra nello studio di UeD fingendo di voler corteggiare la dama Torinese. Il suo nome è Fabrizio, e Gemma sembra subito colpita dal suo aspetto.

Non è facile però prendere in giro la Galgani, che subito si rende conto che si tratta di una burla ai suoi danni. A quel punto, come un fulmine a ciel sereno, arriva il commento di Tinì, molto pungente: “Roberto aveva lo stesso sorriso splendente di Fabrizio, ma tu non te ne sei accorta guarda caso”. Finita questa parentesi scherzosa, Gemma ripete la sua intenzione di voler interrompere la frequentazione con Roberto.

A non essere soddisfatta e Maria De Filippi, che sembra non trovare una giustificazione a questa scelta della dama e la invita a mettersi nei panni del cavaliere. Nonostante le molte critiche, Gemma rimane ferma nella sua convinzione.