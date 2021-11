UeD, Tina Cipollari tuona contro Ida Platano: “Chi va con lo zoppo impara a zoppicare”

Le ultime puntate di UeD sono state cariche di colpi di scena. Uno dei più clamorosi tra i tanti è stato il dietrofront di Diego Tavani, dinanzi alla proposta di Ida di abbandonare il programma insieme. Negli studi però aleggiano diversi sospetti. Che rapporto c’è tra Ida Platano e Armando Incarnato?

Fonte studi UeD

Tanti i fans del programma che hanno avanzato varie ipotesi. Il cavaliere partenopeo ha sempre istaurato delle guerre contro tutte le antecedenti conoscenze di Ida Platano, basti pensare a una delle ultime, quella con il cavaliere Marcello Messina. Un altro a vederci poco chiaro è lo stesso Diego Tavani. Il cavaliere ha espresso il suo disappunto sul rapporto che c’è tra Ida dama e Armando. In studio aleggia un’ombra di dubbio sui due.

Tavani racconta che nelle ultime puntate Armando si è addirittura dichiarato a Ida. Ma la dama ribadisce che tra di loro c’è solo una profonda amicizia. Entra a gamba tesa Tina Cipollari, che sulla questione ha un’idea tutta sua. Secondo l’opinionista i problemi della dama sono legati alle sue amicizie, che la influenzerebbero in maniera negativa.

Per la precisione, la Vamp parla di Gemma Galgani, ormai dichiarata acerrima nemica della Cipollari. L’opinionista ha le idee chiare: la dama dovrebbe scegliere amicizie diverse e avere dei confronti con persone che hanno la sua età. “Se continua così di certo potrebbe diventare la sua erede, anzi già lo è diventata”, tuona.

Poi Tina ci tiene a mettere in chiaro una cosa. Il chiarimento al centro studio che è avvenuto tra l’opinionista e la Platano non avrebbe dovuto influire negativamente sulla scelta di Diego. A detta sua, l’interesse di Tavani: “Non era abbastanza forte per sceglierla e andare via con lei”. Poi Tina si rivolge a Ida: “Chi va con lo zoppo impara a zoppicare”, chiaro riferimento alla dama torinese. Non ci resta che attendere la messa in onda delle puntate già registrate per sapere come è andata a finire.