UeD: torna una famosa dama per conquistare Maurizio, il pretendente di Gemma Galgani

Tempi duri per Gemma Galgani. Torna una dama per conquistare Maurizio

A UeD sta prendendo piede una voce che non farà affatto la gioia di Gemma Galgani. Si ipotizza un inaspettato ritorno che metterebbe di certo in crisi la dama. Di chi parliamo? Anna Tedesco, ovviamente, la donna che portò via a Gemma anche Giorgio Manetti, il Gabbiano. Fortunatamente per la torinese, è ancora tutto in forse.

La Galgani subirebbe davvero un pessimo colpo, in un momento in cui, invece, spera che tutto vada secondo i suoi piani. Anna Tedesco, però, sembra molto sicura di voler tornare nel programma. A rivelarlo sono alcune dichiarazioni rilasciate dalla dama stessa. La (ex) dama di Gubbio, in un’intervista molto recente, ha dato il suo parere riguardo le vicende attuali del programma. Quello che la dama ha detto ha decisamente toccato la stessa Galgani.

Anna infatti è stata molto chiara: tornerebbe nel programma proprio per corteggiare Maurizio, il cavaliere su cui ha messo gli occhi Gemma. Queste le parole della dama sul cavaliere: “Mi piace la sua intelligenza e la sua pacatezza anche in un contesto come Uomini e Donne. Io credo di essere una donna forte e determinata e avrei bisogno di un uomo come lui al mio fianco, che faccia uscire il mio lato più dolce”.

E prosegue: “E’ un signore, un uomo di classe, che non si fa scalfire da niente. Vedo che sta uscendo con Gemma. Se fossi in trasmissione sarebbe una bella lotta!”. E poi, la frase che ha mandato la Galgani su tutte le furie: “Io avrei fatto parte di una contesa per Maurizio, quello sì.

Posto che nessuno è fidanzato, e non si toccano mai gli uomini delle altre, in guerra come in amore tutto vale”. Insomma, Anna Tedesco, tra tutti i cavalieri del parterre maschile di UeD, ha notato, guarda caso, proprio quello impegnato con Gemma.