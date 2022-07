Lo studio di UeD presenta ogni anno nuovi personaggi che, in un modo o nell’altro, riescono ad entrare nel cuore dei telespettatori aggiudicandosi il loro affetto. Di solito si tratta di persone comuni e sconosciute al pubblico del piccolo schermo, ma non sempre è così.

In molti casi, infatti, la padrona di casa Maria De Filippi, invita nello studio del suo dating show volti già relativamente conosciuti dai fans. Basti pensare agli ex tentatori di Temptation Island che hanno occupato il trono rosso, o ancora all’ex ballerina di Amici Sabrina Ghio, ma anche agli ex personaggi televisivi e non che hanno partecipato al programma.

A quanto pare, la produzione del programma ha iniziato ad ampliare le vedute, cercando possibili nuovi ospiti anche sui social. E stando alle ultime voci, pare che questa idea abbia completamente colto nel segno: pare che presto approderà al programma un personaggio molto noto sui social network, in particolare su Tiktok.

Si tratta di Andrea Fratino che, in precedenza, aveva già fatto un’apparizione sul piccolo schermo. Il Tiktoker infatti aveva partecipato a La Caserma, su Rai Due. Ovviamente, questo non è di certo l’unico motivo per cui Andrea è noto.

Il ragazzo, infatti, vanta oltre un milione di followers su Instagram. A quanto pare, però, il ragazzo avrebbe rifiutato questa offerta e a rivelarlo è stato lui stesso durante un intervista rilasciata ai microfoni di RDS Next.

Questa la dichiarazione rilasciata dal tiktoker: “Il mio sogno fin da piccolo, intorno ai 14 15 anni, era finire ad UeD. Poi in realtà avendo questa visibilità più volte sono stato chiamato dalla redazione. Ho i messaggi, mail, mi hanno anche chiamato a telefono per andar lì. Ho detto di no”.

“Perché non è più secondo me la vetrina di una volta. C’è prima Uomini e Donne a parte che era diverso. C’era trono classico e trono over. Adesso sono tutti assieme. La musichetta e cambiata non posso andare a Uomini e Donne se non c’è “turu tu”. E poi, sinceramente, ero piccolino e non capivo cosa significasse andare ad un programma per trovare l’amore della mia vita”.