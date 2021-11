UeD: una scena viene tagliata. Censura per Ida Platano e Diego Tavani

Venerdì 5 novembre avviene la registrazione di una puntata di UeD nel corso della quale gli autori decidono di censurare una scena. In quel frangente i toni si erano notevolmente riscaldati e la redazione si è trovata in difficoltà. Le anticipazioni arrivano direttamente dal vicoletto delle news, con la drastica decisione da parte della conduttrice Maria De Filippi e degli autori di non mandare in onda un fatto accaduto all’interno dello studio.

Fonte studio UeD

Andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Al centro studio si parla della storia tra Ida Platano e Diego Tavani. I due nella scorsa puntata avrebbero dovuto lasciare lo studio assieme ma alla fine, per via di diversi malintesi, si rinuncia a tale scelta. Viene fatto vedere un momento in cui il cavaliere piange, convinto che le ultime litigate avute con la dama lo avessero portato a perderla definitivamente.

Ida di fronte a tale atteggiamento decide di recarsi da Diego per consolarlo e nel confronto chiede a Tavani di ripensarci e di riiniziare insieme la loro storia. Il Cavalli sembra essere d’accordo e decidono insieme di prendersi del tempo per riflettere. Diego e la Platano fanno il loro rientro in studio e il cavaliere racconta di aver sentito Ida molto distante e che addirittura durante la settimana la donna non gli ha più risposto neanche ai messaggi. Immediata la replica della dama, la quale afferma che in realtà non aveva niente da replicare e da qui la scelta del silenzio.

L’uomo si sente punto nell’orgoglio e punzecchia Ida dicendo che avrebbe potuto rispondere almeno ai messaggi in cui le chiedeva come stava suo figlio. La Platano si innervosisce e chiede di non mettere in mezzo il bambino. Interviene a gamba tesa Armando Incarnato, che tuona contro Diego dandogli del bugiardo. Anche l’opinionista Tina Cipollari si butta nella mischia e nel vociare emerge un sonoro: “Farabutto”.

Da qui i toni si fanno decisamente molto più accesi e ciò che succede ancora non è chiaro. Quel che si sa è che Diego chiede a Maria e alla redazione di non mandare in onda la scena appena registrata, dato che suo figlio sicuramente avrebbe guardato la trasmissione. La regia decide così di tagliare la scena. Ida dichiara di voler lasciare il programma, Tavani si risiede sulla sedia travolto dalle critiche.