Gli intrecci nati nel salotto di UeD spesso portano a relazioni complicate e burrascose. Eppure, delle volte per fortuna l’amore trionfa, dando vita a delle longeve e durature coppie e, delle volte, anche a delle meravigliose famiglie. Una delle relazioni più belle sbocciate all’interno del programma di Maria De Filippi è senza dubbio è quella fra Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

I due hanno avuto modo di conoscersi proprio nel parterre del dating show, e dal loro amore è nata una bambina. Di certo entrambi sono dei personaggi molto amati dal pubblico del programma che infatti è rimasto affezionato a loro. I fans continuano a seguire gli avvenimenti della coppia tramite i social. Sossio e Ursula sono molto attivi su Instagram e tengono costantemente aggiornati loro followers sulla loro quotidianità.

Recentemente, hanno dettagliatamente documentato i due viaggi in crociera che hanno intrapreso. Nei prossimi periodi invece, oltre a qualche impegno lavorativo, per la coppia nata a UeD è in attesa una vacanza estiva, accompagnata dai festeggiamenti per il compleanno di Ursula. Purtroppo, però, tutti quanti questi piani sono annullati a causa del covid, quando tutto era già organizzato. Lei ha commentato questo inconveniente dicendo: “Purché sia tutto sempre risolvibile, accettiamo e lottiamo”.

È stata proprio Ursula a rivelare che lei e il suo compagno hanno entrambi contratto il covid. La rivelazione è arrivata attraverso una serie di Instagram stories in cui l’ex dama racconta quanto avvenuto. Sossio è stato il primo a sottoporsi al tampone, per poter partecipare a un colloquio di lavoro a Torino.

Purtroppo l’ex cavaliere risultato positivo, quindi anche Ursula ha deciso di sottoporsi al tampone, risultando anche lei contagiata. Una pessima notizia per l’ex coppia di UeD, che si ritroverà a dover affrontare un lungo periodo di quarantena. Una nota positiva c’è, entrambi stanno bene e non hanno avuto contatto con nessuno.