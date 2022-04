Ha da poco fatto il suo ingresso sul trono classico di UeD Veronica Rimondi. La ragazza comincia a fare le sue prime esterne ed è uscita con il corteggiatore Fernando Picariello. La tronista però, una volta in studio, appare infastidita. I due si siedono al centro studio e Maria De Filippi fa partire la clip della loro esterna.

Si vede Veronica che entra in una casa in cui viene accolta da Fernando, che sta cucinando dei pancake. Il ragazzo, mentre è intento a mischiare gli ingredienti, immerge un dito della tronista nella pastella e poi se lo mette in bocca. Un gesto che non è affatto piaciuto a Veronica, che lo ritiene inopportuno e troppo confidenziale. In studio la tronista di UeD, fa commentare l’esterna al ragazzo, chiedendogli cosa ne pensasse.

Lui risponde così: “Sono andato a casa e non ero molto contento dell’esterna, non mi ha dato tanto. Me l’aspettavo diversa, ma mi sono reso conto che forse dipende da me. Lo vedo che non sono naturale”.

“Nella vita, quando conosco una persona, ho bisogno di un po’ di tempo. Per me c’è uno scudo sia da parte mia che da parte tua. Però anche nelle conoscenze passate, per me è sempre stato tutto graduale, non mi lascio andare così facilmente”.

A questo punto a prendere la parola è lei, che spiazza: “Ti sei definito una persona introversa, che fa fatica a lasciarsi andare. Una persona riservata, la seconda volta che vede una ragazza con cui non ha confidenza, le va a ciucciare il dito?”.

Fernando non capisce e chiede: “Ti sembrava esagerata come cosa? Mi è venuta così. Era quasi una gag”. La tronista così aggiunge: “A me è sembrato un gesto costruito. Ti spiego, non sono una bigotta”.

“Mi sembri poco naturale, che ci fossi stata io o un’altra sarebbe stata esattamente la stessa cosa. Secondo me tu pensi più a te stesso che a me. Quel gesto non ti è venuto spontaneo, lo avevi già deciso”.