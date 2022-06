UeD: vi ricordate di Francesco Turco? Ecco la dama per cui ha lasciato il trono over

Sono molti i personaggi che calcano il parterre maschile e quello femminile del trono over di UeD. Alcuni hanno la fortuna di trovare il loro vero amore e abbandonano il programma felicemente accompagnati, altri purtroppo vivono continue delusioni.

Sicuramente, il signor Francesco Turco ha avuto una storia particolare all’interno del programma. Era arrivato a UeD con l’intenzione di trovare l’anima gemella ma, purtroppo, i litigi hanno sempre caratterizzato tutte le sue frequentazioni.

Sembrava davvero non riuscire ad entrare in sintonia con nessuna dama. Poi arrivo il fatidico annuncio: l’uomo aveva deciso di abbandonare il programma. A quanto pare Francesco, dopo varie conoscenze e le indimenticabili discussioni in dialetto avvenute in studio, era riuscito a trovare l’amore con una donna conosciuta durante una delle sue emblematiche serate passate a ballare.

Sono passati ormai 7 anni da questo fatidico annuncio, quella donna si chiamava Antonietta e al giorno d’oggi i due stanno ancora felicemente insieme. Di recente la coppia si è mostrata al pubblico in un ospitata al dating show, in occasione di un’intervista a Witty Tv.

La coppia ha colto l’occasione per raccontare un po’ di sé ai telespettatori. A quanto rivelano, Francesco e Antonietta si conoscevano già: sono originari di zone limitrofe e uscivano nello stesso gruppo con i rispettivi precedenti coniugi.

Dopo essersi persi di vista per diverso tempo, si sono rincontrati quando lei lo vide in un locale, a 2 anni dalla morte di suo marito. Da lì è nata una forte intesa che li ha portati a non dividersi mai durante il corso di questi lunghi anni.

I due innamorati sono sempre sostenuti a vicenda in questo tempo. Anche quando, 4 anni fa, Francesco avuto un brutto incidente in bicicletta che lo avevo scritto per molto tempo in ospedale. Antonietta non ha mai smesso di stargli affianco e Francesco, durante la degenza, ha amato la sua compagnia.