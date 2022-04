Arrivano delle indiscrezioni molto interessanti sul programma di Maria De Filippi, UeD. Mediaset, insieme alla conduttrice, sta lavorando su un nuovo format dedicato esclusivamente ai personaggi vip. L’indiscrezione viene lanciata dal settimanale Nuovo TV.

Il direttore Riccardo Signoretti dà delle anticipazioni sul Dating show di Canale 5. La prima notizia bomba è che al timone non ci sarà più Maria De Filippi, la quale avrebbe deciso di lavorare dietro le quinte.

UeD Vip: ecco chi sostituirà Maria De Filippi

I papabili nomi sono Silvia Toffanin , attuale conduttrice del Talk Show di successo ‘Verissimo’ in onda di sabato e di domenica su canale5 o Simona Ventura.

Due personaggio, che già da qualche tempo, ruotava intorno ai programmi della moglie di Maurizio Costanzo. Altra notizia interessante arriva sempre dal settimanale Nuovo, che ipotizza i primi nomi dei tronisti di UeD vip.

Stiamo parlando di Valeria Marini e Pamela Prati. Ma non solo: anche Antonio Zequila, appena eliminato da L’Isola Dei Famosi, ha dichiarato di essere pronto e voglioso di partecipare al programma della De Filippi.

Diverse le possibilità di lavoro che si prospettano per Pamela Prati, che insieme a Veronica Cozzani (la mamma di Belen, Jeremias e Cecilia Rodriguez), vengono candidate anche per un eventuale partecipazione nel Grande Fratello Vip.

L’ex Primadonna del Bagaglino ha un solo obiettivo: quello di tornare sul piccolo schermo. La Prati vuole rimettersi in gioco per cercare di riconquistare il pubblico. Ripulirsi così l’immagine dopo lo scandalo del fidanzato immaginario Mark Caltagirone.

Ma tornando alla De Filippi, i fans sono in trepidante attesa delle novità che il suo programma presenterà. Il trono vip è previsto per la stagione estiva, in concomitanza con la sospensione del trono classico e trono over.