La scorsa puntata di Ultima Fermata, condotto da Simona Ventura, ha visto protagonista la coppia formata da Luigi e Francesca. A chiamare il programma è lei che, sospettosa dell’atteggiamento del suo compagno, vuole vederci chiaro e capire se il sospetto del tradimento è solo una sua fissazione.

Francesca è convinta che Luigi l’abbia tradita più volte, avendo scoperto sul suo telefono dei messaggi ambigui con altre donne. Ma non solo: l’uomo è anche inscritto ad alcuni siti di incontro.

Durante la permanenza nella villa, l’uomo si confronta con i suoi compagni di viaggio e fa un percorso anche con il terapeuta, giungendo così alla conclusione che sia arrivato per lui il momento di confessare tutta la verità.

Il tradimento di Luigi è avvenuto con una turista e l’uomo rivela così: “Non ricordo neanche il suo nome, è capitato tutto in un giorno”. La clip della confessione viene immediatamente fatta vedere a Francesca, la quale così scopre tutto e richiede immediatamente il confronto finale con il compagno.

La donna è visibilmente delusa e non sa che dall’altro lato Luigi nel frattempo ha maturato una decisione importante. L’uomo si è recato in una gioielleria per acquistare un anello e chiedere così a Francesca di diventare sua moglie.

La futura sposa, però, non è della stessa idea e sta maturando la voglia di chiudere questo rapporto. Si consuma così un vero e proprio dramma al confronto faccia a faccia di Ultima Fermata: lei è infuriata e non vuole sentire ragioni, Luigi cerca di ottenere le sue scuse.

Si inginocchia e tira fuori la scatola con l’anello. Non ci sono parole o anelli che tengano la furia di Francesca, che non solo rifiuta la proposta di matrimonio, ma gli lancia contro anche l’altro anello urlando: “Non voglio più nulla di tuo!”. Luigi è disperato: “Con questo gesto mi hai mortificato davvero!”. Si pone così fine alla loro storia d’amore, giunta definitivamente all’ultima fermata.