Ultima Fermata è un programma di Maria De Filippi condotto da Simona Ventura in onda su Italia 1. Anche in questo caso i sentimenti sono messi alla prova. Le coppie si rivolgono al love show per cercare di risolvere i loro problemi.

I concorrenti vengono divisi e smistati all’interno di una villa organizzata in due locali, separati solo da una parete multistrato che permette, a seconda delle scelte della redazione, di poter spiare il rispettivo compagno a sua insaputa.

I partecipanti non vivono isolati, ma con loro presenti in villa ci sono altri concorrenti, in più hanno la possibilità di uscire, invitare gli amici e fare feste. Un ruolo fondamentale per le coppie e rivestito dalla figura dello psicoterapeuta, presente per dare sostegno e comprendere le difficoltà che ci sono tra gli innamorati.

Il tutto per arrivare ad una decisione finale, ponderata e risolutiva. I protagonisti della puntata di Ultima Fermata sono stati, Valentina e Marco, una coppia con varie difficoltà. I due decidono di prendere parte al dating show di Maria De Filippi per motivi diversi.

Lei è molto innamorata e dopo 3 anni di relazione vorrebbe coronare il suo sogno d’amore con un matrimonio. Lui è insicuro sui suoi sentimenti e vuole capire una volta per tutte se è davvero innamorato. Il percorso all’interno del programma è cadenzato da innumerevoli alti e bassi.

Marco, dopo un’attenta riflessione, capisce di essere ancora innamorato di Valentina. La ragazza però ha le idee chiare e specifica che l’unico modo per poter proseguire la loro storia è quello di mettere in cantiere il progetto del matrimonio.

Lui ha un primo momento di titubanza, ma di fronte alla decisione irremovibile della sua fidanzata, cede alla promessa. Ciò che sappiamo tramite le notizie del web è che Valentina e Marco non si sono sposati. Lei è ancora in attesa della fatidica proposta.