Ultimo rinvia il tour ma scoppia la polemica sui social

Il cantante Ultimo, ha svelato ai suoi fans di aver dovuto rinviare il tour per l’emergenza sanitaria in corso, ma dopo questo annuncio, si è sfogato sui social. Le sue parole in poco tempo hanno fatto scoppiare la polemica, sono tanti gli utenti che in queste ore stanno commentando il suo post con insulti e critiche.

Queste le sue parole:

“Non canterò in qualche diretta o in qualche trasmissione per dimostrare quanto sia bella la musica che unisce le anime nostre. No È una scelta menefreghista? No. Il contrario. Io credo nel silenzio di chi sa aspettare. Non ho bisogno di ricordarvi che esisto con qualche video o foto postata. Io sono a casa mia e scrivo, perché è quello che so fare… e scriverò finché le parole si faranno pescare dentro me.

L’unica cosa che mi sento di dirvi da ragazzo di 24 anni è quello di fare ciò che voi ritenete giusto. Non so quando supereremo questa fase. So che questo è il momento per chiudersi un po’ dentro di noi e chiederci quelle cose che forse fanno male, ma ci faranno crescere… qualsiasi età abbiamo. A 15 anni ho scritto in Giusy, che dal dolore si può ricominciare… e allora mi affido a lui e penso: RICOMINCEREMO”.