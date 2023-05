Ultimo, sul motorino in tre e e senza casco: sul web è polemica

Nel corso delle ultime ore, il cantante Ultimo è finito nel mirino delle polemiche sul web. Il motivo sarebbe legato ad un video pubblicato da lui stesso sui social in cui appare sul motorino in compagnia di altre due persone e senza casco. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Ultimo è uno dei cantanti più amati e popolari nel mondo della musica italiana. Di recente, l’artista è finito al centro della cronaca rosa. Questa volta, a renderlo protagonista di un gossip è stato un gesto irresponsabile che di certo non è passato in osservato al web.

Nel dettaglio, il celebre cantante sarebbe stato beccato in giro per i quartieri di Spagnoli di Napoli a bordo di un motorino. Il problema risiede nel fatto che sul veicolo c’erano altre due persone e nessuno indossava il casco.

Inutile dire che in rete si è scatenata una vera e propria bufera che ha visto intervenire anche il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Queste sono state le sue parole:

Ci hanno segnalato un video pubblicato su Tik Tok che immortala il cantante Ultimo in giro per i Quartieri Spagnoli su uno scooter con altre due persone. Nessuno, compreso l’artista, indossa il casco. Una cosa inaccettabile da un personaggio pubblico seguito da tanti giovani. A meno che non ci dica che si tratta di un suo ‘sosia’’ chieda scusa pubblicamente al più presto.

Il video pubblicato da Ultimo non è stato apprezzato dai suoi fan e in generale dal pubblico social. Attualmente, il celebre cantante non ha ancora risposto alle numerose accuse. Forse romperà il silenzio nelle prossime ore? Non ci resta che scoprirlo!