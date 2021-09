Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte continuano a colpi di social. I due hanno iniziato una querelle con delle storie Instagram. Il tutto è partito da un contatto bloccato: sembrerebbe che la showgirl abbia infatti tolto la possibilità alla figlia di parlare con il papà.

La showgirl ha poi spiegato il motivo sostenendo che siano stati gli avvocati e le autorità a consigliarle il blocco whatsapp. La donna ha poi continuato parlando dell’aggressione subita facendo intendere che ci sia di mezzo proprio l’ex marito.

L’uomo, però, non ci sta e ha prontamente risposto all’ex moglie seppur non abbia fatto nomi espliciti, ha spiegato:

È una cosa incredibile questa. Io non lo farei mai nella mia vita. Però siccome purtroppo questi telefonini hanno inguaiato un po’ tutti quanti, compreso me. Ci sono persone che vivono solo di questo. E sapendo che una persona è voluta bene farebbero di tutto. Non è il caso mio, ovviamente, però ognuno è libero di pensare quello che vuole.