Un altro amore interrotto dopo 5 anni di fidanzamento: una delle coppie più amate si dice addio

Dopo cinque anni di amore la giovane coppia ha deciso di prendere strade diverse, annunciando, però, di essersi lasciata in ottimi rapporti. Romeo Beckham e Mia Regan si sono lasciati per sempre. Il figlio di David e Victoria Beckham e la bella modella si sono detti addio: l’annuncio ufficiale è stato fatto su Instagram.

Avevano iniziato a frequentarsi nel 2019 e si erano presi una breve pausa nel 2022. Gli impegni di lavoro di entrambi e la distanza avevano messo a dura prova il loro fidanzamento. Ma poi avevano deciso di riprovarci e di tornare insieme.

“Io e Mooch (il soprannome della sua ex, ndr) ci siamo separati dopo 5 anni. Proviamo ancora tanto amore e rispetto l’una per l’altro. Siamo legati ancora una forte amicizia che avremo per sempre“. Queste le parole di Romeo Beckham per annunciare la separazione.

Mentre Mia Regan scrive: “Siamo cresciuti insieme da quando avevamo 16 anni! L’amore prende forme e percorsi diversi quando si cresce e matura“. Poi, scherzandoci un po’ su, afferma: “Dopo 5 anni insieme, ci siamo friendzonati“.

I giornali di gossip hanno spesso parlato di un fidanzamento un po’ burrascoso e tormentato, con continui tira e molla. C’è anche da dire che i due erano davvero molto giovani. Il loro rapporto era immaturo e non è evoluto. Ma si sono lasciati in ottimi rapporti.

Secondo i rumors, la modella ha lasciato qualche settimana fa la casa dove vivevano insieme, per una lite accesa. Lei è tornata dai genitori. Del resto, da un po’ non si facevano vedere insieme e sui social apparivano raramente in coppia.