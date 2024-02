L'allievo Ayle della scuola di Amici di Maria De Filippi ha deciso di lasciare le lezioni e tornarsene a casa. Qui, però, ha cambiato idea: saranno i suoi compagni a decidere se tornerà o no

Cosa ne sarà del destino del giovane cantante che partecipa al talent show di Maria De Filippi? La notizia di Ayle che lascia la scuola di Amici ha fatto il giro dei social. Lo studente, infatti, ha chiesto alla produzione di poter tornare a casa, perché non ce la faceva più. Una volta tornato dalla sua famiglia, però, ci ha ripensato. Adesso per il suo reintegro tra i banchi del programma tv di Mediaset saranno i compagni a decidere se potrà restare o meno.

Il daytime di lunedì 12 febbraio di Amici 23 si è aperto con Ayle, arrivato penultimo nell’ultima classifica dedicata agli studenti cantanti. Il ragazzo, dopo la cover sulla canzone di Tananai, era soddisfatto ed era sicuro di essere ben posizionato in classifica.

Dopo aver visto il risultato, però, è rimasto particolarmente deluso e amareggiato. Ha avuto un colloquio con la professoressa Anna Pettinelli, dicendole che non sapeva se voleva ancora stare nella scuola di Amici. Per l’insegnante lui era un alunno da finale, ma Ayle se n’è andato.

Ayle era però deciso a lasciare la scuola. Sia per la delusione provata sia perché era convinto che il passaggio alla fase successiva del programma non avrebbe cambiato molto le cose. L’insegnante, allora, gli ha chiesto di decidere se rimanere o andarsene. E lui ha scelto di abbandonare il talent show.

Ayle ha comunicato la decisione ai suoi compagni, che erano dispiaciuti per lui. Lucia era triste, mentre Mida gli ha detto che non era capace di seguire le regole. Dopo aver fatto le valigie, la produzione ha chiamato un’auto per ritornare a Livorno, dalla sua famiglia.

Ayle lascia la scuola di Amici: una volta tornato a casa, però, ha un ripensamento

Una volta arrivato a casa, però, il ragazzo deve aver parlato a lungo con la sua famiglia. In piena notte ha deciso di chiamare la produzione per annunciare che ci aveva ripensato. Voleva tornare a prendere il suo posto accanto ai compagni tra i banchi della scuola di Amici.

Maria De Filippi, allora, ha convocato gli altri studenti, per comunicare il ripensamento di Ayle e chiedere loro cosa ne pensassero. In forma anonima, saranno loro a fornire la loro opinione e decidere, di fatto, se potrà tornare o meno a far parte del talent show.