Un giorno con Leo per fare del bene Leo sta per Leonardo DiCaprio e donando potrete trascorrere una giornata con lui

Leonardo DiCaprio, inutile negarlo, è stato nei cuori e nella testa di tutte, almeno una volta, da adolescenti. Del resto chi non ha sognato almeno una volta un amore come quello raccontato dalla celebre pellicola Titanic dove l’attore è stato protagonista. E ora, ai tempi del Coronavirus, quel sogno potrebbe trasformarsi in realtà.

Il divo di Hollywood ha infatti lanciato una challenge sui social rivolta a star e fan, donando per una giusta causa, quella dell’emergenza data da Covid-19, potrete passare una giornata insieme a Leo. Ma non solo con lui, anche Robert De Niro ad esempio ha aderito all’iniziativa del suo collega.

La challenge è stata lanciata in occasione della premiere del film Killers of the Flower Moon, in quel caso l’attore ha lanciato un annuncio: se volete conoscermi potete donare e venire sul set del film. Una causa più che nobile quella che ha mobilitato l’attore, del resto quando si tratta di una buona causa Leonardo DiCaprio non si tira mai indietro come abbiamo visto con tutte le iniziative lanciate dalla star negli ultimi tempi a sostegno e tutela dell’ambiente.

Quella lanciata dall’attore è una vera e propria challenge accolta da tante altre celebrities. E voi, sareste disposte a sostenere una causa tanto nobile come questa in cambio di una giornata insieme a Leonardo di Caprio e o Robert De Niro? Siamo certe si sì. A proposito di star holliwoodiane che hanno accettato la sfida, a unirsi a Leo anche Matthew McCounaughey ed Ellen DeGenere. Quest’ultimo in cambio di una donazione concederà alle persone una partita di football, vi conviene quindi essere allenate.