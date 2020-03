“Un metro di distanza”. Lo spettacolo in diretta su Facebook Lo spettacolo di Denis Varotto si chiama "un metro di distanza" e si farà su Facebook

Lo spettacolo ai tempi del Coronavirus deve andare avanti, ma in streaming. Così l’idea che ha avuto Denis Varotto si conferma vincente, distanti ma uniti, perché l’arte non deve fermarsi.

Sul profilo Facebook Racconti a Teatro c’è un appuntamento che ormai gli appassionati non possono perdere: i monologhi di Denis Varotto, dedicati alle storie quotidiane ai tempi del Coronavirus.

Dopo aver proposto le storie di Sara e Marco in Un metro di distanza, del contadino Antonio e del birraio quarantenne Nicola in Un metro non basta; del piccolo Matteo e del camionista Franco in La semplicità in un metro, ecco che nel quarto episodio, Al diavolo il metro propone altri due personaggi: Gianni, sportivo 38enne e l’infermiera Giulia. Altre due storie diverse tra paure, speranze, rabbia, illusioni e possibilità al tempo del Covid-19.

Così l’artista mantiene viva l’attenzione sul teatro e utilizza la sua arte per affrontare questa faticosa e a volte triste quarantena. Non solo risate, ma messaggi lanciati per farci riflettere e guardare a questo momento anche con punti di vista differenti. In un momento in cui tutti siamo costretti a restare nella solitudine delle nostre case, queste iniziative ci aiutano a connetterci con il mondo esterno e il web in questo senso diventa palcoscenico di arte, teatro, musica e soprattutto di vita.