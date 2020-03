Un Posto Al Sole, il Coronavirus costringe la produzione ad una drastica decisione Momenti di isteria sul set di Un Posto al Sole, l'emergenza coronavirus è confermata e anche il set della soap si sta adoperando per prendere le dovute cautele

Momenti di isteria sul set di Un Posto al Sole. Gli attori si sono rifiutati di girare scene con baci e abbracci e ogni sorta di contatto fisico. L’emergenza coronavirus è confermata e anche il set della soap opera partenopea comincia a vedere gli effetti della preoccupazione generale.

Infatti, in questo periodo così delicato da spingere addirittura il governo ad intervenire severamente, anche i set televisivi si stanno adoperando per prendere le dovute cautele. Tuttavia, pare che sul set di Un Posto al Sole, la situazione sia particolarmente tesa tanto che la troupe si è vista costretta addirittura a sospendere le riprese. La produzione, per tenere fede alle restrizioni emanate per legge in modo da contenere il contagio, sembra abbia deciso di eliminare tutte le scene che prevedono contatti fisici.

Questa scelta pare non sia stata spontanea. Sembrerebbe infatti che tali misure siano la conseguenza delle proteste di alcuni degli attori della celebre soap opera di Rai3. Sul sito di Fanpage si può leggere infatti questa dichiarazione: “Fonti vicine alla produzione rivelano a Fanpage.it che alcuni attori nei giorni scorsi si sarebbero rifiutati categoricamente di girare scene a contatto ravvicinato con altri attori, come appunto baci e abbracci.

Si racconta di proteste vibranti da parte del gruppo storico di attori che avrebbe costretto quindi la produzione a misure d’emergenza. Molte scene sarebbero quindi state sospese in base alle esigenze del momento. La produzione sta lavorando con grande difficoltà per girare tutte le scene senza mettere a rischio la salute degli attori”.

Anche Un Posto al Sole si adegua, dunque, alle stringenti regole dettate dal governo per garantire la sicurezza di tutti coloro che lavorano sul set (circa 20 persone). La difficoltà per gli sceneggiatori, come si può immaginare, è altissima. Tutte le scene e le story line già scritte devono essere adeguate per fronteggiare la crisi.

Nel frattempo anche diversi attori si sono mobilitati sulle loro pagine social per sensibilizzare alla prevenzione. Michelangelo Tommaso, che interpreta nella soap opera il personaggio di Filippo Sartori, ha scritto così sui suoi profili social:

“Su su, forza forza! La prevenzione è importantissima – anche io la faccio, nei viaggi sto usando dei guanti monouso, ma seguo anche le 10 regole diffuse dal ministero – però cerchiamo di non farci sopraffare dalla paura! Non perdiamo il buon senso e ricordiamoci che, per fortuna, non siamo ai tempi della peste manzoniana.Teniamo duro e siamo responsabili, ma non viviamo nel terrore!”.

L’attore ha poi esortato tutti a mantenere viva la speranza e ha concluso scrivendo:

“Passerà anche questo momento difficile per il nostro bel paese! E poi in ogni grande difficoltà si nasconde sempre una grande opportunità… troviamola!! Buona giornata a tutti e teniamo le energie alte!! Forza!”. Senza dubbio la situazione è grave e tutti dobbiamo adoperarci per reprimere l’emergenza.