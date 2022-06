Un Posto al Sole, Raffaele Giordano pronto ad abbandonare la fiction firmata Rai 3 per sempre? Questa è la domanda che negli ultimi giorni gran parte dei telespettatori si sta ponendo a seguito di alcune indiscrezioni inaspettate.

L’amatissima soap opera italiana giorno dopo giorno ormai da tantissimi anni, conquista il cuore di milioni di persone proclamandosi la più longeva d’Italia. Nel corso degli anni sono stanti tantissimi gli attori che hanno potuto recitare una parte, seppur piccola, all’interno dell’amata fiction.

Nonostante il via vai di attori, ci sono alcuni pilastri che hanno segnato profondamente la soap opera come ad esempio Raffaele Giordano. Interpretato da Patrizio Rispo, esso è uno dei personaggi più amati dal pubblico femminile per via del suo carattere e della sua storia con Ornella.

Negli ultimi giorni però, si sarebbe sparsa la voce che lo vede protagonista ma soprattutto che prevede il suo abbandono dalle scene. Un’indiscrezione che fin da subito ha scatenato la preoccupazione e la rabbia dei fan che da tantissimi anni seguono la sua storia all’interno della fiction.

Un Posto al Sole, Raffaele Giordano abbandona la scena?

L’amato portiere di palazzo Palladini grazie alla sua storia e al suo carattere ha conquistato fin da subito il cuore di milioni di telespettatori. Quest’ultimo interpretato da Patrizio Rispo però, potrebbe a breve uscire dalla scena per prendersi una paura dalle riprese firmate Rai 3.

Stando alla sua storia e a come i registi stanno creando la trama, i fan hanno paura che il personaggio di Patrizio Rispo possa rischiare la vita. Sarebbe quindi un modo davvero tragico per mettere fine ad un personaggio che ha segnato per sempre gli ascolti della soap opera.

Nelle ultime settimane infatti, abbiamo potuto vedere il suo personaggio alle prese con una vera e propria brutta storia. Quest’ultimo è stato minacciato dai criminali del Boss Argento a causa delle indagini svolte da suo genero Nicotera.

Moltissimi fan dopo le ultime vicende sembrano aver paura che il regista decida di far morire il suo personaggio per mano della Camorra. Proprio per questo motivo, sono tante le persone che hanno commentato la pagina ufficiale della soap pregando la ‘salvezza’ di Raffaele Giordano.