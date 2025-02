“Una bellissima notizia” Quanti telespettatori ha fatto la prima serata del Festival di Sanremo: numeri impressionanti

Il Festival di Sanremo 2025, condotto da Carlo Conti con la partecipazione di Gerry Scotti e Antonella Clerici, ha attirato l’attenzione del pubblico con ascolti notevoli. La prima serata ha registrato un grande successo, contribuendo a una serata televisiva ricca di eventi e intrattenimento, in un contesto dove le competizioni tra le varie reti si intensificano. Con un risultato di 12.218.000 spettatori e uno share del 65%, il Festival ha dimostrato ancora una volta la sua forza nel panorama televisivo italiano.

Durante la serata, Rai1 ha messo in evidenza le performance musicali, mentre Canale5 ha tentato di contrastare il successo della manifestazione con la replica del film “Benvenuti al Sud”. Questa sfida ha messo in evidenza l’importanza del Festival come evento di punta della stagione televisiva, attirando un pubblico vasto e variegato.

Ascolti tv della prima serata di Sanremo 2025 e la sfida con Benvenuti al Sud

La prima serata del Festival di Sanremo 2025 è andata in onda martedì 11 febbraio, con Carlo Conti alla conduzione, affiancato da Gerry Scotti e Antonella Clerici. Un momento clou della serata è stato l’esibizione di Lorenzo Jovanotti, che ha presentato un medley accompagnato da musicisti e percussionisti, creando un’atmosfera coinvolgente. Durante la sua performance, Jovanotti ha vissuto un momento di tensione, rischiando di cadere, ma è riuscito a mantenere il controllo, portando a termine la sua esibizione.

La serata ha incluso anche un omaggio al Maestro Ezio Bosso, riconosciuto per il suo talento e contributo alla musica, insieme a un messaggio di pace inviato da Papa Francesco. Inoltre, il duetto di Noa e Mira Awad che ha eseguito “Imagine” di John Lennon ha commosso il pubblico, sottolineando l’importanza di messaggi di unità in un contesto musicale. Gli spettatori hanno potuto ascoltare un totale di 29 brani presentati dai Big, rendendo la serata ancora più memorabile. I dati Auditel evidenziano come la prima serata abbia registrato 12.218.000 spettatori, con uno share del 65.3%.

Nel complesso, Sanremo Start ha accolto 13.327.000 spettatori con il 51.88% di share, mentre la prima parte dello show ha raggiunto 16.199.000 spettatori e il 63.68% di share. La seconda parte ha mantenuto alta l’attenzione, con 8.322.000 spettatori e il 69.25% di share. La risposta del pubblico è stata chiara e positiva, dimostrando la vitalità e l’appeal del Festival.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Nel contesto della competizione televisiva, le altre reti hanno proposto una varietà di programmi per cercare di attirare l’attenzione del pubblico. Rai2 ha trasmesso il film “Amore e morte a Venezia”, interpretato da un cast di attori tra cui Alwara Hofels e Cristopher Scharf. Rai3 ha scelto di proporre “Nowhere special – Una storia d’amore”, una pellicola con James Norton e altri attori.

Italia1 ha presentato una puntata del meglio de “Le Iene Show”, un programma che ha sempre riscosso un buon seguito, mentre Rete4 ha trasmesso “È sempre cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer. La7 ha optato per “DiMartedì”, un programma di approfondimento con Giovanni Floris, mentre su Tv8 è andato in onda il film “Venom”. Infine, sul Nove, il pubblico ha potuto seguire “Little Big Italy”.

Questa varietà di offerta televisiva dimostra come le reti cercano di rispondere alle sfide poste da eventi di grande richiamo come il Festival di Sanremo, cercando di mantenere viva l’attenzione del pubblico e attrarre il maggior numero possibile di spettatori. I dati Auditel riflettono questo sforzo, evidenziando la competizione accesa tra le diverse proposte televisive.