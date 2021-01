Una delle prime uscite da single della showgirl: sportiva ma superchic. L’avete riconosciuta?

Il Coronavirus ormai è solo un pallido ricordo. Tornata ufficialmente nel club dei single, Melissa Satta si getta a capofitto nello shopping, in compagnia di un’amica. Cogliendo l’occasione dei saldi milanesi l’ex velina di Striscia la Notizia si aggira tra le boutique di lusso del centro città, alla ricerca dell’affare imperdibile. Tempo poche ore e riesce a trovare ciò che desidera. In auto carica sacchi e sacchetti. Poi una sosta al bar e dritti a casa.

Melissa Satta “dimentica” le complicazioni

Credit: Melissa Satta – Facebook

Le ultime settimane non sono state per nulla facili per Melissa Satta, colta da mille complicazioni. Ora l’obiettivo numero uno è lasciarsi alle spalle i giorni tormentati vissuti. Sportiva ma comunque superchic la bellissima sarda indossa un cappotto nero, sopra una maxifelpa bianca abbinata alla borsetta e alle sneakers.

Mischiata tra la folla

In testa ha calato un cappello a falda larga: un escamotage ben pensato, ideale per tenere alla larga sconosciuti e, se possibile, paparazzi, perennemente alle costole. Si copre il viso e, complice la mascherina, si mischia tra la folla che è una meraviglia.

Non ha tempo da perdere, va di fretta, ciononostante riesce a completare la “missione”: comprare e riempiere un paio di buste nelle vie dello shopping meneghino. Chissà a quali capi avrà deciso di dare una chance: probabilmente lo rivelerà nelle prossime ore con qualche storia o foto su Instagram, dove in tantissimi la seguono.

A spasso con l’amica

Prima di concludere il pomeriggio di relax, Melissa Satta si concede una pausa per un boccone in un bar con l’amica, infine carica tutto a bordo dell’auto e via di corsa a casa.

Melissa Satta inondati da complimenti e apprezzamenti

Sui social media Melissa Satta posta scatti da shooting e lezioni di fitness, conquistando i fan. Messa una definitiva pietra sopra sul matrimonio con Kevin Prince Boateng, da cui è nato Maddox, riesce ogni volta a suscitare complimenti e apprezzamenti da parte dei seguaci.