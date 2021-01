Una delle star di Harry Potter ha dato alla luce il suo primo figlio: “Ieri la mia vita è cambiata per sempre”

Lo abbiamo conosciuto ed apprezzato con le sue mirabolanti avventure al fianco di Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley e tutti gli altri maghetti di Hogwarts. Devon Murray, che ha interpretato Seamus Finnigan nella fortunatissima saga cinematografica, oggi è un papà e ha voluto annunciarlo a tutti attraverso i suoi canali social.

Alla stupenda foto scattata poco dopo che il piccolo Cooper Michael Murray è venuto al mondo, il neo papà ha aggiunto una lunga e dolce lettera, che fa capire l’immensa gioia per la nascita del suo primo genito.

Ieri 2/1/21 la mia vita è cambiata per sempre. Shannon ha dato alla luce il nostro bellissimo bambino “Cooper Michael Murray” del peso di 6 libbre e 10 once. Entrambi stanno andando alla grande ora dopo un travaglio molto lungo ed alcuni minuti spaventosi verso la fine.

Non abbiamo ancora realizzato che abbiamo il nostro bambino. Non vedo l’ora di creare i ricordi più incredibili con Shannon e Cooper. Sono così sbalordito da Shannon. Ora è la mia eroina! Sono così orgoglioso di lei per tutto quello che ha passato. Non vedo l’ora di avervi entrambi a casa. È così difficile dovervi lasciare entrambi. Vi amerò per sempre, fino al mio ultimo respiro.

Parole d’amore, dunque, anche per sua moglie, Shannon McCaffrey. I due si frequentano ufficialmente dal 2018 e lo scorso luglio, sempre sul profilo dell’attore, è comparso un post con il quale annunciava per la prima volta la gravidanza della sua amata.

Devon Murray e la sua carriera

Credit: devonmurrayofficial – Instagram

Devon Murray è nato a Maynooth, nella Contea irlandese di Kildare, il 28 ottobre del 1988, e fin da bambino ha mostrato subito la sua passione ed il suo talento per la recitazione.

Nel 1998, a soli 10 anni, fa il suo esordio davanti alla cinepresa, recitando nella pellicola intitolata This Is My Father. Nei successivi due anni, prende parte al cast di altri due film che lo lanciano definitivamente nel mondo del cinema. Questi sono Le Ceneri di Angela nel 1999 e Il Richiamo della Morte, nel 2000.

Credit video: Scared Pottahh – YouTube

Le sue interpretazioni, fanno in modo che finisca nel mirino dei produttori di una delle saghe cinematografiche più famose e di successo di tutta la storia del cinema, quella di Harry Potter.

Nel 2001, per la prima volta, veste i panni del piccolo mago Seamus Finnigan e varca le porte della scuola di magia di Hogwarts. Insieme agli altri maghi Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley e molti altri, affronterà mille avventure in tutti e 7 i capitoli della saga, conclusa nel 2011.