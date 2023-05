Uomini e Donne, Alessandra Somensi replica alle parole di Luca Daffrè: “Sta diventando ridicolo”

In questi giorni si sta parlando molto della fine della storia tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi. La coppia, uscita insieme una settimana fa dagli studi di Uomini e Donne, ha già messo la parole fine alla conoscenza. Il primo a parlarne è stato Luca che, dopo una serie di rumors a riguardo, ha deciso di rompere il silenzio e di annunciare la fine della frequentazione con Alessandra.

Io non volevo neanche fare questo video, Ma credo che sia arrivato il momento perché sto passando per la ragazza che non sono. Lui sta dando corda a queste segnalazioni che sono arrivate. Noi abbiamo passato insieme da quando siamo usciti dal programma circa otto ore. Mi sono sempre sentita inadatta perché criticata per il modo di vestire, per gli occhiali, per il cappello. La mia domanda era: perché hai scelto me e non un’altra che era come volevi tu? Io non voglio diventare come vuoi tu. Per quanto possa io rimanerci male perché sì, ci sono rimasta male, in fin dei conti sapevo che sarebbe finita così. Lui ha fatto quella scelta perché gli faceva bene farlo. Ci ha guadagnato tantissimo con i suoi giochini apri profilo / chiudi profilo di Instagram, anche se sostiene che non ci ha guadagnato niente. A livello di amicizia non posso dire nulla, ma a livello di relazione non ci sa fare. Non è una persona matura, non è una persona pronta al dialogo ma solo all’attacco. Dopo solo otto ore mi ha detto che non guardavamo il mondo con gli stessi occhi. Ma dopo otto ore? Boh. Sarebbe potuta essere una cosa bella, ma purtroppo le cose non sono andate e forse è meglio così.