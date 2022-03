A Uomini e Donne negli ultimi mesi si è fatta l’argo la grande amicizia nata tra Alessandro e la Pinuccia del Trono Over. Il cavaliere grazie alla sua dolcezza e al suo modo di fare è entrato nel cuore di tantissimi italiani che speravano di vederlo finalmente felice accanto alla dama che, fin da subito ha confessato il suo grande amore.

Nelle ultime settimane però le varie discussioni tra i due al centro dello studio hanno segnato la fine della loro amicizia. Alessandro infatti, nonostante le continue parole negative da parte di Pinuccia aveva tutti i buoni propositi per continuare fino a quando ha conosciuto la signora Vincenza.

Con quest’ultima il cavaliere ha fin da subito sentito le classiche ‘farfalle nello stomaco’ ma nel giro di pochissime esterne, è stato inaspettatamente rifiutato. Quest’ultimo ha rilasciato un’intervista al magazine del programma uscita lo scorso venerdì. Al suo interno Alessandro ha svelato cosa sia realmente accaduto con Pinuccia.

Uomini e Donne, Alessandro rivela: “Ecco cosa è successo con Pinuccia”

Il cavaliere del Trono Over soprannominato dai social come ‘nonno del programma’ ha rivelato cosa sia successo realmente con Pinuccia. Prima che entrambi decidessero di chiudere la loro speciale amicizia, sembrava star per nascere una meravigliosa storia d’amore.

“Sono un po’ dispiaciuto per le parole di Vincenza sulla nostra differenza d’età. Appena l’ho vista scendere mi è piaciuta subito, mi ha davvero colpito. Ho sentito subito attrazione al primo impatto, anche perché è vero che ho una certa età ma non sono un rimbambito” spiega Alessandro al magazine di Uomini e Donne.

“Non voglio essere cattivo, ma penso che Vincenza abbia trovato una scusa. È un dubbio che ho espresso anche alla redazione. Io capisco che sia frenata dalle sue esperienze, però non poteva certo dire che non sapeva chi io fossi”.

Maria De Filippi ha poi cercato di far fare pace ad Alessandro e Pinuccia ma senza riuscita. È proprio il cavaliere del Trono Over ad affermare: “Con Pinuccia siamo amici adesso, non mi piace litigare. Lei è stata gentile, si è interessata alla mia salute con dei messaggi. Tra noi è nata un’amicizia e va bene così”.