Uomini e Donne, Alessandro Zarino e Veronica Burchielli è finita: “Non è andata” La relazione tra Alessandro Zarino e Veronica Burchielli, iniziata nello studio di Uomini e Donne, pare giunta al termine: "Non è andata, siamo divisi"

Alessandro Zarino e Veronica Burchielli erano una coppia nata all’interno dello studio di Uomini e Donne. Pare, però, che tra i due sia finita. A dare la notizia sui sociale è Veronica Burchielli, la quale conferma le voci che da un po’ di tempo girano, dicendo: “Non è andata, siamo divisi”.

Veronica Burchielli, ex corteggiatrice, e Alessandro Zarino, tronista all’interno del dating show, Uomini e Donne, di Maria De Filippi, hanno appena confermato le voci che parlavano di una loro separazione. È l’ex corteggiatrice a far sapere che è da un po’ di tempo che lei e l’ex tronista si sono allontanati. A tal proposito, sui social, la ragazza decide di lasciare una storia su Instagram nella quale spiega bene la situazione.

Così inizia Veronica Burchielli: “Ciao ragazzi come state? Spero tutto bene. Sono stata molto assente, ho avuto bisogno di tempo per pensare e vivermi delle emozioni. Io non riesco a fingere che tutto vada bene e non riesco a mostrarmi spensierata ed allegra se in realtà non sto bene. Io non riesco a non essere sincera. Ho bisogno di raccontarvi delle cose”.

Inizia poi a parlare del suo percorso all’interno della trasmissione, passando poi ad ufficializzare la notizia della loro rottura:

“Forse non sono tenuta a farlo ma io sento di dovervelo. E non perché sono “personaggio”, non mi ci sento affatto, ma per gratitudine a tutte quelle persone che dedicano anche 5 minuti del loro tempo per me. Io che sono una sconosciuta, per scrivermi un messaggio bello o brutto che sia. Per gratitudine a quelle persone che si sono appassionate alla coppia e hanno creduto in noi, dedicandoci il loro tempo, le loro parole. Siamo nati come coppia pubblica quindi è giusto che voi sappiate. Se fino ad oggi non ho detto niente è perché questo non è il momento più adatto, più giusto, con quello che sta succede e due perché non c’era niente di certo”.