Uomini e Donne: Andrea accusato da Veronica Ursida di avere una relazione fuori; furia di Valentina Autiero Nello studio di Uomini e Donne, Andrea è stato accusato da Veronica Ursida di avere una relazione fuori dalla trasmissione: furia di Valentina Autiero

Nello studio di Uomini e Donne è stata lanciata un’altra pietra dello scandalo. La scagliatrice, questa volta è Veronica Ursida, la quale attacca Andrea portando in studio la testimonianza di una relazione che l’uomo avrebbe fuori dalla trasmissione. Il tutto, ferisce Valentina Autiero, la quale sta attualmente frequentando il ragazzo.

Andrea, partecipante della trasmissione gestita e diretta da Maria De Filippi, pare abbia avuto una relazione all’esterno della trasmissione. Dalle notizie che ha portato Veronica Ursica, altra concorrente ed ex fiamma di Andrea, pare che lui si sia frequentato ed abbia baciato la ragazza in questione durante un’uscita al mare, da lui organizzata. In più, pare che la donna abbia anche gli screenshot di alcune chat che i due si sarebbero scambiati, inviati direttamente dalla diretta interessata.

Veronica Ursida, spiattella tutto ciò durante la trasmissione, davanti a Valentina Autiero, la quale stava sostenendo una conoscenza con Andrea. Infatti, subito prima, Valentina Autiero aveva dichiarato che si stava trovando veramente bene con l’uomo e che avrebbe continuato ad uscirci insieme. Veronica Ursida la blocca raccontando ciò che aveva scoperto.

Il ragazzo, dopo essere stato accusato, dichiara di aver scambiato un bacio con questa persona, ma di esserci uscito una volta sola e di non aver nessun rapporto ora con la donna. Non convince, però, le persone in studio e nemmeno la sua fiamma. Infatti, Valentina Autiero non capisce come possa essere possibile uscire con una persona una sola volta, baciarla e, per di più, scriverle.

La preoccupazione della donna non è basata sulla loro relazione, dato che lei con il ragazzo ci si trovava veramente bene, ma per il fatto che lui non le abbia rivelato questa cosa. Il ragazzo, preoccupato, conferma ed asserisce che questo evento era assolutamente precedente alla loro relazione e che non cambia affatto ciò che prova per lei. Non riesce però a convincere la ragazza, la quale deci di chiudere qui la conoscenza.