Anna Munafò, ex tronista della trasmissione televisiva Uomini e Donne, diretta e condotta da Maria De Filippi, è in dolce attesa. In un’intervista decide di rivelare per la prima volta l’inizio di questa nuova fase della sua vita. Insieme a questa rivelazione, decide di raccontare la sua esperienza e di rivelare alcuni dettagli.

Già all’inizio dell’anno, Anna Munafò aveva rilasciato in un’intervista la notizia del sui imminente matrimonio con Giuseppe Saporita, avvenuto il 31 dicembre 2019 in gran segreto. Dopo questo passo importante, ne è avvenuto uno ancor più grande. I due ragazzi hanno deciso di allargare ancora di più la loro famiglia e, così, la ragzza ha adesso rivelato di aspettare un figlio.

Rivela di aver scoperto la sua gravidanza ad ottobre del 2019. La ragazza rivela anche come ha deciso di dare la notizia al futuro papà Giuseppe Saporita: “Ti ho fatto un regalo. Anzi, no, forse il regalo l’hai fatto tu a me.”

Rivela anche che il ragazzo era veramente commosso alla notizia e che è scappata qualche lacrimuccia. Inoltre, racconta anche che la gravidanza avrà termine a giugno e che il bambino sarà un bel maschietto. Dopo la notizia dell’annullamento della luna di miele a causa di impegni lavorativi, ecco al pubblico una bella novità!

Sappiamo come Anna Munafò non sia uscita dalla trasmissione con il suo attuale marito, Giuseppe Saporita, ma con Emanuele Trimarchi. La loro relazione sembrava andare a gonfie vele e, in teoria, aveva tutti i presupposti per durare un bel po’. Ma, dopo alcuni mesi, i due hanno rotto la loro relazione e sono tornati entrambi alla loro vita, dicendosi addio. Successivamente, la ragazza ha incontrato il personal trainer Matteo Miloti, con il quale sembrava andare tutto benissimo. I due, infatti, si sarebbero dovuto sposare il 14 maggio 2019, ma, ad un passo dall’altare, le nozze sono state annullate.

Dopo qualche mese, ecco arrivare nella vita di Anna Munafò l’uomo giusto! Al momento, il matrimonio con Giuseppe Saporita va a gonfie vele e la notizia della gravidanza non fa che migliorare la loro vita insieme. Non rimane che fare un grande in bocca al lupo ai due ragazzi.