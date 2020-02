Uomini e Donne anticipazione Gemma lascia Emanuele Nella prossima puntata di Uomini e Donne di Maria de Filippi nel trono Over la dama Gemma lascerà Emanuele

Nel celebre programma di Uomini e Donne di Maria De Filippi, si torna a parlare della dama Gemma. Infatti delle anticipazione della puntata registrata dell’11 febbraio, si sa che la dama lascerà il suo corteggiatore Emanuele per via di un bacio poco gradito.

La puntata che va in onda sempre alle quattordici e quarantacinque vedrà protagonista, al centro sala, sempre lei Gemma Galgani, alla quale Maria de Filippi chiederà aggiornamenti sulla sua nuova storia con il cavaliere Emanuele. Gemma dal suo racconto ci fa capire chiaramente che tra i due sono scattati diversi baci e effusioni, ma pare siano stati poco graditi, perché a suo dire un po’ troppo “Umidi“.

Infatti la dama spiega :”forse c’è stato un po’ troppo impeto di passione, con una lingua di troppo“. Questo il motivo che ha spinto la Gemma a tirarsi indietro e a non voler più dare spazio nella conoscenza al suo corteggiatore Emanuele.

Ma il cavaliere non sta passivo e rivelerà, che lui e Gemma, sono quasi finiti in doccia insieme, mettendo così parecchi dubbi sulla dichiarazione appena fatta della dama. Ci si aspetta innumerevoli interventi da parte dell’opinionista Tina Cipollari, dove ormai è ben nota l’antipatia per la dama Gemma alla quale ha dedicato anche una presunta scultura da lei chiamata “la mummia“.

Non credo che mancherà l’intervento delle altre dame e di Gianni Sperti, ormai abituati ai fallimenti di cuore della dama. Un’altra piccola anticipazione va anche per Simonetta che si verrà a sapere essere uscita con il cavaliere Marcello. Una puntata tutta da vedere.