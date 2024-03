Uomini e Donne anticipazioni, clamoroso ritorno nel programma: la rivedremo molto presto

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne assisteremo ad un colpo di scena del tutto imprevisto. Il nuovo tronista Daniele, infatti, deciderà di contattare Beatriz con lo scopo di farla tornare in studio per approfondire la loro conoscenza.

Daniele di Uomini e Donne

Che cosa deciderà di fare l’ex corteggiatrice di Brando?

Uomini e Donne: le anticipazioni dei prossimi giorni

Come tutti ben sappiamo, Uomini e Donne è un programma registrato, il che significa che è possibile conoscere qualche anteprima in merito a ciò che accadrà nelle prossime puntate. Le anticipazioni sono davvero interessanti, in quanto si verificheranno dei colpi di scena sia nel trono classico che in quello over.

Il tronista Daniele

La prima novità riguarda la storia fra Ida e Pier Paolo, i quali continuano ad uscire in esterna senza però arrivare ad un punto di svolta. La tronista deciderà di uscire anche con Mario, ma con lui le cose non andranno molto bene in quanto scatterà l’ennesimo litigio e l’uomo minaccerà di abbandonare la trasmissione.

Per Gemma invece scenderà un nuovo pretendente, un cavaliere di 51 anni che è la donna deciderà di frequentare. Proprio per questa ragione nasceranno nuovi dissapori con Tina, la quale non si farà problemi nell’esternare le proprie opinioni nei confronti della donna.

Il tronista Daniele chiede a Beatrice di tornare in trasmissione

Credits: Uomini E Donne

Uno dei punti di svolta che renderà sicuramente interessanti le prossime puntate di Uomini e Donne riguarda la decisione del tronista Daniele. Il giovane ragazzo si è appena seduto sul trono, ma ha già preso una decisione che in molti hanno ritenuto discutibile.

Il bel napoletano ha infatti chiesto alla produzione di poter contattare l’ex corteggiatrice di Brando, Beatriz D’Orsi. Il tronista ha infatti dichiarato di essere rimasto colpito non solo dalla bellezza di questa ragazza, ma anche dal suo carattere e dalla sua determinazione.

Beatriz D’Orsi

Secondo le anticipazioni la ragazza accetterà l’invito del nuovo tronista ma, una volta arrivata in studio, declinerà il suo invito a rimanere. Per quanto ne sappiamo, invece, verrà approfondita l’esterna che vede come protagonisti proprio Daniele e Gaia, anche se al momento non sappiamo nulla di più. Che cosa succederà?