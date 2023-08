Uomini e Donne anticipazioni, Maria De Filippi annulla la seconda registrazione: il motivo

Nella giornata di giovedì 24 agosto è stata registrata la prima puntata di Uomini e Donne. Il programma condotto e prodotto da Maria De Filippi dovrebbe tornare su Canale 5 a partire dal prossimo 11 settembre. Nel corso delle ultime ore è emersa la notizia secondo cui la conduttrice avrebbe annullato la seconda registrazione del programma per via di problemi personali. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Uomini e Donne sta per tornare. Nella giornata di giovedì 24 agosto è stata registrata la prima puntata del programma. Stando alle anticipazioni, è stato dato ampio spazio ai nuovi tronisti e ai protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, anche se non sono potute mancare le prime liti tra i protagonisti del trono over.

Le anticipazioni sulla prima registrazione di Uomini e Donne hanno poi rivelato l’assenza di due grandi protagonisti del programma. Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri non erano infatti presenti anche se, molto probabilmente, lo saranno nelle prossime puntate.

A dare un sunto su quanto successo durante la prima registrazione di Uomini e Donne è il sito lorenzopugnaloni.it che ha scritto:

Puntata focalizzata molto sul trono classico con la presentazione dei tre cronisti Christian, Brando ed Emanuela. In studio presenti Tina e Gianni (e non Ida, fake news la notizia sul lei opinionista). Presenti anche Filippo per due confronti con le coppie di Temptation Island: ha ringraziato il pubblico per l’enorme successo. Ci sono stati sia Perla con Igor e Mirko con Greta; sia Francesca e Manuel. Per quanto riguarda Francesca Maria sottolineato il fatto che è stata molto amata dal pubblico e acclamata affinché fosse la nuova tronista, Maria dice che non la vede pronta sentimentalmente parlando. Perciò si vedrà, magari più avanti. Anche Filippo le diceva di pensarci bene. Per quanto riguarda il trono over due grandi assenze: Armando e Riccardo (però magari dovevano entrare e non hanno fatto in tempo). Presenti anche Gemma, aurora il Roberta! Sono nate delle discussioni nel parterre già molto colorite.