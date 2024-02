Le anticipazioni di Uomini e Donne hanno sorpreso tutti i fan del programma che hanno scoperto la decisione presa da due volti noti del Trono Over. Questa volta nessuno si sarebbe mai aspettato di ritrovarsi davanti ad una decisione del tutto inaspettata per il pubblico a casa.

Protagonisti delle nuove anticipazioni sono ancora una volta Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Quest’ultimi ormai da diversi mesi avevano iniziato un “tira e molla” finito nel peggiore dei modi.

Proprio per questo motivo, quando accaduto durante la registrazione di ieri ha lasciato tutti particolarmente sorpresi. Entrambi infatti, hanno deciso di abbandonare il programma insieme, ma scopriamo i dettagli.

Uomini e Donne anticipazioni: Roberta e Alessandro lasciano abbandonano il programma insieme

Tra i due personaggi del Trono Over negli ultimi mesi sembrava esserci una rottura insanabile. Roberta infatti, aveva condiviso a tutti i suoi sentimenti e il grande interesse per Alessandro che, andava ben oltre la fisicità.

A differenza della dama però, Alessandro non si sentiva pronto ad un uovo percorso fuori dal programma. Quest’ultimo dopo la fine della storia d’amore con Ida Platano aveva deciso di darsi del tempo e di conoscere nuove dame.

Nella puntata che si è registrata ieri però, è avvenuto un vero e proprio colpo do scena! I due avevano ricominciato a sentirsi per volere di lui nonostante lei non fosse particolarmente sicura e convinta.

Al centro dello studio dopo aver chiuso la conoscenza con Gianluca, Roberta ha deciso di ballare con Alessandro, dimostrandosi molto vicini, stretti e passionali. È proprio in quel momento che Gianni è intervenuto per consigliare ai due di abbandonare lo studio e viversi fuori lontano dalle telecamere.

Un incoraggiamento preso in parola che ha portato i due a lasciare lo studio dopo un nuovo ballo ed un bacio al centro studio. Una decisione che ha spiazzato il pubblico a casa e gli stessi presenti che, in più occasioni avevano visto la coppia molto altalenante e indecisa.