Uomini e Donne anticipazioni, spunta il nome della scelta di Ida Platano 

Attualmente, Ida Platano è un volto noto nel mondo di “Uomini e Donne”, avendo precedentemente partecipato al programma come dama del trono over. Tuttavia, la sua esperienza è ora caratterizzata da un ruolo diverso, poiché è diventata tronista. Durante il suo percorso nel programma, ha vissuto due intense storie d’amore, entrambe concluse in modo non del tutto positivo.

Ricordiamo l’intensa e lunga love story con Riccardo Guarnieri e l’ultima relazione, durata poco meno di un anno, con Alessandro Vicinanza. Nonostante il suo impegno e la sua speranza nel trovare la persona giusta, entrambe le relazioni hanno attraversato delle difficoltà che hanno portato alla fine della storia. Anche se ci sono stati numerosi diverbi e incomprensioni durante il suo percorso, la sua autenticità nel mostrare le proprie emozioni ha reso la sua vicenda coinvolgente per il pubblico, che ha seguito con interesse il suo percorso nel mondo dell’amore televisivo.

Pare che anche nel ruolo di tronista stia avendo non poche difficoltà, ma la bella parrucchiera è determinata a trovare il suo vero amore e fare una scelta sentita e di cuore. Attualmente, i due corteggiatori rimasti in studio per lei sono Mario Cusitore, il napoletano che lavora alla radio e Pierpaolo Siano, anche lui campano.

Il primo ha dato un po’ di filo da torcere alla siciliana, ma nonostante tutto lo tiene ancora lì. A tal proposito è intervenuto un altro ex corteggiatore di Ida, Daniele Capuana. Durante un’intervista quest’ultimo ha speso delle belle parole per la tronista, dicendo:

Lei è una bellissima donna, sia fuori che dentro. Sensibile, una persona che non fa vedere quello che realmente è. Riesce a chiudersi tanto e forse al pubblico questa cosa non arriva ed è un peccato.

Poi aggiunge un suo pensiero riguardo la possibile scelta: