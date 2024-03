Uomini e Donne, arriva il tradimento per una super coppia: “Si sono lasciati perché uno di loro ha…”

Una coppia di Uomini e Donne ha deciso di dirsi addio ma purtroppo non rimanendo in buoni rapporti. Di chi stiamo parlando?

Una coppia di Uomini e Donne sta vivendo un momento piuttosto complicato in quanto si parla di tradimento e di crisi. A notare il dettaglio alcuni seguaci dei diretti interessati, i quali avrebbero notato delle anomalie inaspettate.

Lo studio di Uomini e Donne

Ecco di chi stiamo parlando e che cosa è successo.

Uomini e Donne: la grande coppia si è distrutta

La notizia relativa alla fine della storia d’amore tra Sossio Aruta e Ursula Bernardo non è di certo nuova in quanto i due si sono lasciati qualche settimana fa. Non è la prima volta però che accade qualcosa del genere, in quanto i due hanno vissuto diversi tira e molla nel corso di questi ultimi anni.

Sossio e Ursula

Questa volta però la situazione sembra parecchio diversa dalla altre poiché i motivi legati a questa fine sarebbero molto seri. Così tanto seri da non includere un possibile ritorno di fiamma tra i due. Come abbiamo detto prima, Sossio e Ursula hanno vissuto molti momenti grigi nel corso della loro relazione, ma hanno sempre trovato la voglia di ricominciare tutto dall’inizio.

Che cosa è successo tra Sossio e Ursula?

Credits: Uomini e Donne

A notare l’aria di crisi tra i due i followers della coppia, i quali hanno notato atteggiamenti strani e parecchie assenze nella vita quotidiana della coppia. Sossio e Ursula si sono quindi lasciati, ma dopo qualche giorno hanno cominciato a lanciarsi delle frecciatine piuttosto pungenti sui social.

Ursula avrebbe parlato di un futuro senza limiti e pieno di orizzonti, mentre Sossio avrebbe descritto questi orizzonti come dei paletti per lui e la figlia. Alcuni esperti dei social avrebbero perfino scoperto che la crisi nella coppia durava da tempo, ma che tutto sarebbe precipitato a causa di un tradimento da parte della donna.

Sossio e Ursula insieme

Anche Sossio avrebbe confermato questa versione dei fatti mentre Ursula ha deciso di intraprendere la strada del silenzio. Purtroppo non possiamo sapere quale sia la verità ma, ancora una volta, una coppia che si è tanto amata non ha potuto beneficiare del famoso lieto fine.