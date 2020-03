Uomini e Donne: Barbara De Santi parla della sua nuova relazione con Rosario, Gemma Galgani la attacca Barbara De Santi, nello studio di Uomini e Donne, presenta la sua nuova relazione con Rosario, soddisfatta e felice; Gemma Galgani, però, la attacca

Barbara De Santi, storica partecipante del Trono Over di Uomini e Donne, racconta in studio, per la prima volta, della sua nuova relazione con un altro partecipante: Rosario. I due, entrambi in video diretta nella trasmissione, dato che non si sono potuti muovere per prendere parte al programma in studio, dicono entrambi di trovarsi benissimo l’uno con l’altra. Durante questa presentazione, però, Gemma Galgani attacca Barbara De Santi: “sei troppo sostenuta e falsa.”

È Barbara De Santi a dire la sua, chiarendo che con il suo precedente corteggiatore fosse già finita, dato che lei non si trovava bene con lui e che quindi ha preferito non portare avanti la relazione. Così, ha deciso di iniziare un nuovo percorso e si inizia a frequentare con Rosario.

Lei racconta della loro uscita, dicendo che c’è stato un bacio e che si è trovata benissimo con lui. C’è, per lei, sia l’attrazione fisica che mentale, tanto da riuscire a lasciarsi andare un po’ di più. È Gemma Galgani che prende la parole, a questo punto, dicendo che lei vede che Barbara De Santi troppo tratteneuta e che si dovrebbe lasciare andare di più con le persone con cui si frequenta.

Maria De Filippi, allora, decide di chiedere a Gemma Galgani su quale base afferma ciò e la conclusione è che, secondo la donna, Barbara De Santi non sarebbe spontanea e genuina, dato che caratterialmente lei è più aperta. Sostiene ciò dicendo soprattutto perchè conosce delle persone vicine alla donna che le confermano la sua leggerezza al di fuori della trasmissione.

Allora, Barbara De Santi dice che non si deve dare retta a tutte le voci che girano in giro per Torino, perchè altrimenti lei dovrebbe credere che Gemma Galgani abbia altre relazioni all’esterno. Poi, spiega che lei nella sue relazioni è sempre stata molto sostenuta e che, se afferma ciò, significa che in realtà non la conosce affatto.

Gemma Galgani, però, sembra fermamente convinta del contrario, sostenendo che la conosce beissimo e da lungo tempo e che lei sa molto di più di quello che la donna pensa.

È il nuovo spasimante di Barbara De Santi a prendere la parola per difendere la sua fiamma affermando che lui non si esprime mai su quello che non sa e che pensa sia meglio che anche gli altri facciano lo stesso.