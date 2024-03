Uomini e Donne, che lavoro fa Alessio Pili Stella? Tutto quello che sappiamo sul cavaliere

Che lavoro fa Alessio Pili Stella, il protagonista del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne? In tanti se lo stavano chiedendo. Scopriamo un po’ della sua vita, delle sue passioni e anche di che cosa si occupa professionalmente: lui è indubbiamente uno dei personaggi chiave di questa edizione della trasmissione televisiva. Ed è anche molto seguito sui social.

Sicuramente nell’attuale stagione del programma televisivo Uomini e Donne, lui è uno dei protagonisti indiscussi. Già a partire dal mese di settembre si è messo al centro dell’attenzione, dimostrando di essere interessato a Claudia e Barbara.

Alla fine, Alessio Pili Stella ha deciso di proseguire nel percorso del dating show targato Mediaset insieme a Claudia Lenti. Il cavaliere prima aveva avuto storie con Barbara De Santi e Cristina Tenuta. Sembra, però, che con Claudia ci sia qualcosa di più.

Il Trono Over ha regalato grandi emozioni, sorprese e colpi di scena, grazie anche ai suoi protagonisti. Come il cavaliere di 45 anni, che è nato a Roma e che vive a Torino, dove ha terminato i suoi studi. Ha una laurea in diritto e scienze giuridiche e ha studiato anche a Barcellona.

Tanti gli hobby di Alessio, che condivide, insieme a suo foto personali, sul suo profilo Instagram, seguito da migliaia di follower. Ama molto la musica e suona il pianoforte da quando aveva 16 anni. Professionalmente di che cosa si occupa?

Alessio Pili Stella lavora nel mondo dello sport

Il cavaliere 45enne del Trono Over di Uomini e Donne lavora come procuratore sportivo. Ha seguito e sta seguendo diversi calciatori ed è molto concentrato sul suo lavoro. Tanto che non è mai stato sposato e non ha mai avuto figli.

Alessio, però, spera un giorno di diventare papà e di convolare a giuste nozze, a patto di trovare una donna con cui condividere il resto della sua vita. Non è alla ricerca di avventure, ma di qualcosa di stabile.