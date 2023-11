Uomini e Donne quest’anno sta catturando l’attenzione di milioni di telespettatori soprattutto per via delle dinamiche createsi all’interno del Trono Over. Tanti i protagonisti che in questi ultimi mesi stanno tenendo banco per via dei loro caratteri ma soprattutto per le accese discussioni al centro dello studio.

In particolar modo tra questi c’è senza ombra di dubbio Marco Viola che, in più occasioni ha dato vita ad un vero e proprio botta e risposta contro Roberta Di Padua. Il cavaliere del parterre maschile però, non è di certo un volto nuovo all’interno del piccolo schermo ma dove l’abbiamo già visto? Scopriamolo insieme!

Uomini e Donne, chi è davvero Marco Viola: Volto già noto al piccolo schermo

Nel corso delle puntate, le dame hanno preso in giro il cavaliere per la sua camminata al quanto “stramba” che, in realtà, nasconde un vero e proprio problema. A spiegarlo è proprio quest’ultimo all’interno del magazine di Uomini e Donne: “Il mio modo di camminare, che capisco sia un po’ inconsueto, è la conseguenza di un incidente avuto mentre facevo sci nautico in cui sono rotto un femore”.

“All’epoca avevo 20 anni, ho vissuto una piccola odissea perché purtroppo ho rischiato un’embolia. Per questo ho dovuto tenere la gamba ferma per un mese. La sedentarietà ha fatto scendere molto il tono muscolare della gamba. Fortunatamente sotto consiglio medico ho fatto sport che mi ha portato ad avere un portamento da indossatore” afferma Marco.

Quest’ultimo però, non è di certo un volto nuovo all’interno del piccolo schermo e a scoprirlo sono statigli stessi spettatori. Quest’ultimo infatti, ha già partecipato ad un importante programma di Canale 5, stiamo parlando di Tu si Que Vales.

Nel lontano 2018 infatti, Marco Viola ha partecipato al programma di Maria De Filippi come concorrente. All’interno dello show quest’ultimo ha mostrato tutto il suo talento interpretando una parte e richiedendo l’aiuto di Belen Rodriguez.