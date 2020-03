Uomini e Donne: Daniele Dal Moro attaccato da Rosy Chiarelli del pubblico: “Sei pungente e cattivo” Daniele Dal Moro è vittima anche delle critiche di Rosy Chiarelli, storica partecipante del pubblico di Uomini e Donne: "Sei pungente e cattivo"

Le critiche a Daniele Dal Moro arrivano non solo dai suoi colleghi tronisti, ma anche dal pubblico in studio. Prima tra tutti c’è Rosy Chiarelli, la storica spettatrice Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi. La donna articola il ragazzo in questo modo: “Sei pungente e cattivo.”

Daniele Dal Moro, uno dei tre tronisti della trasmissione di Maria De Filippi, è ormai nel mirino delle critiche complessive dentro e fuori la trasmissione. Oggi è il turno di Rosy Chiarelli, storica spettatrice della trasmissione, che dal pubblico dice ciò che pensa dell’operato di Daniele Dal Moro dicendo: “Se avessi avuto con me questo atteggiamento ti avevo tirato uno schiaffo che ti rimandavo a casa.”

E poi continua: “Sei fatto male, mi dispiace, non so se puoi trovare una ragazza. Hai dato la dimostrazione.”

Ciò scatena la furia del tronista che, da quanto ha dimostrato, non è molto ben disposto a ricevere critiche sul suo comportamento. Così, allora, risponde alla commentatrice: “Io penso di comportarmi in maniera educata e se non vado bene sono libere di mandarmi a quel paese.”

E ancora, agigunge: “Le persone di cui mi circondo sono persone che valgono e che ci tengono a me. Io vedo dei commenti cattivi da lei che non ha parlato nemmeno 30 minuti con me”.

Possiamo essere sicuri del fatto che Daniele dal Moro non avrà vita semplice all’interno del programma. Ha un atteggiamento molto complesso e poco comprensibile alla maggior parte delle corteggiatrici e del pubblico. Lo abbiamo visto, nelle ultime esterne, a mettere le ragazze in situazioni particolari e che riuscirebbero a mettere a disagio chiunque: a cominiciare dal voler vedere come puliscono le sue corteggiatrici fino ad arrivare a pesarle per controllare se dicono la verità su loro peso che, tra le varie cose, è lui a chiedere.

Infatti, è l’organizzatore di alcune interviste che prevedono la compilazione di alcune schede nelle quali vanno inserite anche le misure fisiche.

Dato che è convintissimo a portare avanti i suoi atteggiamenti, dovrà imparare, da qui alle prossime puntate, ad essere un po’ più flessibile alle critiche. Quelle, sicuramente, non mancheranno mai.