Uomini e Donne: Daniele Dal Moro fa due esterne particolari con Vanessa ed Angelica Nello studio di Uomini e Donne viene mostrata la particolarissima esterna organizzata da Daniele Dal Moro per le sue due corteggiatrici Angelica e Vanessa

Daniele Dal Moro, tronista dell’attuale edizione di Uomini e Donne, decide di mettere alla prova due sue corteggiatrici Vanessa ed Angelica. L’intento è quello di capire quanto loro siano femminili le sue corteggiatrici e lo fa portandolo a mangiare del sushi ad un ristorante giapponese.

Cerca, in tutti i modi, di metterle in difficoltà, fancendole mangiare con le bacchette e vedendo come loro reagiscono alle sue battute stuzzicanti. Questo suo modo di fare è molto criticato e, per molti, definito fuori posto.

Risponde alle accuse, da parte anche del commentatore Gianni Sperti, dicendo che: “Il modo in cui sta a tavola è un modo per capire una persona.” E continua: “Era una cosa simpatica. A tavola è anche un modo per tagliare l’aria. Non ci trovo niente di male”.

È Tina Cipollari a prendere le sue difese, dicendo: “è stata una cosa simpatica, non ci vedo niente di male.”

E aggiunge: “vedere come è una persona a tavola è importante. Una volta sono uscita con uno zoticone e me ne sono resa conto grazie al suo atteggiamento a tavola.”

Anche nelle puntate precedenti, però, il tronista è stato spesso attaccato per alcuni atteggiamenti nei confronti delle sua corteggiatrici decisamente bizzarri. Sappiamo infatti che, precedentemente, lui ha addirittura deciso di mettere ancora alla prova le ragazze, vedendole alle prese con le pulizie di casa o, ancora, pesandole su una bilancia.

Successivamente a questo, la conduttrice del programma Maria De Filippi giustifica l’atteggiamento di Daniele Dal Moro dicendo che lui ha già avvisato la redazione di avere un carattere molto difficile ed esigente.

Ciò però non ha fermato le critiche: Rosi, tra il pubblico in studio, giudica il suo atteggiamento come privo di sensibilità e Giovanna Abate, l’altra tronista di questa edizione, ribadisce di non gradire per niente i suoi modi di fare.