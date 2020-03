Uomini e Donne: Denise Pantano e Sebastiano Mignosa chiudono la loro relazione a causa di tradimenti Denise Pantano e Sebastiano Mignosa, coppia creata nello studio di Uomini e Donne Over, chiudono la loro relazione: la causa sono diversi tradimenti di lui

Sono molte le coppie nata all’interno del dating show Uomini e Donne. Tra quelle del Trono Over, si ricorda quella formata da Denise Pantano e Sebastiano Mignosa. Tra i due, però, sembra che il tutto sia arrivato al termine. Infatti, dopo la chiusura della loro relazione, escono delle rivelazioni riguardo dei tradimenti da parte dell’uomo.

Dopo diversi mesi di convivenza, Denise Pantano racconta di come lei sia arrivata alla decisione di cacciare l’uomo di casa. Nonostante molte discussioni in studio e poca chiarezza, i due hanno deciso di uscire dalla trasmissione insieme. Per i primi mesi sembrava andare tutto a gonfie vele, fino a quando non arriva la notizia di un allontanamento, ecco che lei conferma la loro separazione e racconta tutto ciò che è successo e di come lei ha scoperto dei tradimenti in un’intervista.

La donna racconta di aver iniziato, ad un certo punto, ad avere sospetti riguardanti il suo ormai ex compagno e che ha iniziato così a fare qualche ricerca. Alla fine ha scoperto che l’uomo l’ha tradita diverse volte. Nel mese di dicembre i due avevano avuto una brutta discussione: sembrava che Sebastiano Mignosa fosse andato a chiedere all’ex fidanzato di Denise Pantano sulle precedenti relazioni della donna, la quale si è arrabbiata e non poco, perciò durante tutto il mese di dicembre i due non si sono parlati.

Così racconta la donna: “Venivo a sapere che lui piangeva con Pamela, Luisa e altri amici perché voleva tornare con me. Nella notte di Capodanno me lo vedo spuntare sotto casa per chiedermi perdono con le lacrime agli occhi. Considerando che ho sempre nutrito sentimenti sani, ho pensato di dare una possibilità cercando di recuperare il rapporto”.

Sembrava che la situazione fosse migliorata, fino a quando Denise Pantano non ha scoperto delle chat con una donna nelle quali si scambiavano messaggi molto profondi. Dopo averlo fatto presente all’uomo, lui ha continuato a negare tutto e, davanti all’evidenza, ha affermato che lei, mentre lui scriveva quelle cose, non esisteva nella sua vita. E poi, la donna aggiunge:

“Inoltre in questi giorni continuano a venire fuori prove inconfutabili, gli screen che ho postato anche nelle mie storie di una chat con una ragazza di 24 anni! E menomale che i porci che chattavano con le ragazze erano gli altri!”